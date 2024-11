Dávky, dálnice, platy. Těžko chtít před volbami jiný rozpočet

Ale dosavadní debata, i když v ní nechybějí silná slova, zatím nepřinesla žádný zásadní argument, který by rozpočet zpochybnil. Největší pozornost vzbudila kritika Národní rozpočtové rady – její námitky patří spíš do odborných kruhů. Pokud se její detailní připomínky přenesou do běžné mediální a politické debaty, mohou vzbudit emoce – a také je vzbudily.

Rozpočtová rada totiž upozornila, že na podporu solárních elektráren a dalších obnovitelných zdrojů je v rozpočtu rezervováno jen 8,5 miliard – to zřejmě stačit nebude, když nároky mohou dosáhnout 25 miliard.

O nic by nešlo, kdyby ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nereagoval návrhem zákona, který dosavadní úroveň dotací snižuje. Proti tomu okamžitě rozjeli agresivní kampaň lobbisté obnovitelných zdrojů, mluví se o selhání vlády, zpackaném rozpočtu, mezinárodních arbitrážích. Vrcholu zřejmě kampaň dosáhne do konce tohoto týdne, kdy se má o zákonu snižujícím dotace hlasovat ve Sněmovně ve třetím čtení.

Jde o dva biliony

Emoce z dotačního boje ovšem odvádí pozornost od toho, o co jde – tedy o téměř dva biliony korun, které tuzemský daňový poplatník odvede státní pokladně v různém typu daní.

Na aktivního člověka tak vychází ročně 300 tisíc korun. Stát si pak ještě něco půjčí, něco inkasuje z Bruselu, a pak utratí. Bude to ve prospěch těch, kdo celou tu zábavu platí? Tak zní otázka. V odpovědi na tuto úplně obecnou otázku se skrývá čertovo kopýtko navrženého rozpočtu.

Ani s nadsázkou nejde říct, že rozpočet šetří. Naopak výdaje zvyšuje o sto miliard. Otázka pak je, komu se přidá nejvíc peněz, a jak to prospěje současnosti i budoucnosti země. Odpověď je poměrně snadná.

Celkem 42 miliard navíc půjde na sociální dávky a služby – nutno upozornit, že proti obvyklému názoru pouze 11 miliard, tedy čtvrtina z toho navýšení, půjde na důchody. Významně vyrostou také výdaje na dávky sociální podpory a pečovatelské služby.

Skoro o stejnou částku, konkrétně o 38 miliard, vyrostou dopravní investice. V tomto případě zaujme, že se zároveň se zvýšením rozpočtu objevily zprávy o neuvěřitelně vysokých cenách, které stát hodlá za nové dálnice platit.

Částka dvě miliardy korun, na kterou přijde jediný kilometr pražského okruhu mezí dálnicí D1 a Běchovicemi, či dálničního spojení D55 z Babic do Napajedel, je varováním, že ani prudkým navýšením dotací se dokončení páteřní sítě dálnic nemusí přiblížit.

Třetí velkou položkou je zvýšení platů státních zaměstnanců o 20 miliard, v tom se skrývá i nepochybně prospěšné opatření na vylepšení finančního ohodnocení učitelů.

Tyto peníze rozhodnou i volby

Z toho všeho vychází jediný záměr: konkrétně vyjít vstříc pokud možno co největšímu počtu lidí. Nějaké sociální dávky pobírá nejméně třetina populace. Snad každý Čech – řečeno s nadsázkou – miluje dálnice a také počet zaměstnanců škol včetně rodinných příslušníků je větší než pracovníků v jiném sektoru.

Všechno dohromady pak jsou voliči, kteří v říjnu rozhodnou o tom, jestli současná vláda udrží svůj mandát.

Nemá smysl se nad tím rozčilovat. V demokratické zemi musí politici vycházet vstříc zájmům široké veřejnosti, a tak je v pořádku, když vycházejí. Nutno však upozornit, že k prosperitě takový přístup nestačí.

Zlepšení poměrů v zemi by měl odpovědný politik zařídit, i kdyby se tomu občané, aspoň ti hůře informovaní, všemi silami bránili. Jenže chtít po politicích, aby měli takové spády rok před volbami, znamená chtít nemožné.

