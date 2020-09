Fakta? Koho to zajímá? Drsná realita ale existuje a nezmizí

V 70. letech vyšel v časopisu ABC zajímavý článek o podvádění ve fotografii. Pro ty, co si to nepamatují: ABC mladých techniků a přírodovědců byl jeden z hrstky oficiálně povolených časopisů, které se tehdy daly číst. Jeho redaktoři úspěšně bruslili na tenkém ledu mezi sovětskou propagandou a zpopularizovanou vědou, takže jste si v něm mohli přečíst spoustu těžko dostupných informací. Pravda, jen o technice a přírodovědě, ale to stačilo.

