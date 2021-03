Dokonce ani Biden nemá neomezenou tiskárnu peněz

Pomoci každému, kdo byl postižen uzavřením ekonomiky, a investovat co nejvíc, aby se ekonomika znovu nastartovala. To jsou jistě správné plány a více nebo méně podle nich postupuje každá vláda z vyspělých průmyslových zemí. Samozřejmě zůstává v podtextu otázka, kdo takovou zábavu zaplatí, ovšem politici nad ní obvykle mávají rukou. Státní podporou zachráníme svůj ekonomický potenciál, který pak potřebné peníze vydělá. Tak je to jednoduché.

