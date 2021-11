Když francouzský prezident Emmanuel Macron letěl ve vládní helikoptéře jménem Super Puma nad krajinou osázenou větrnými elektrárnami, tak si povzdechnul: „To je opravdu ošklivé.“ Větrníky vyráběné v cizině, které stát dosud mohutně propagoval, se už těší menší popularitě. Není to jen kvůli estetické stránce věci, ale hlavně kvůli jejich nedostatečné účinnosti. Komentář Praha / Paříž 6:29 3. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron na konferenci COP26 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Klimatické změny jsou natolik rychlé a palčivé, že je třeba silně omezit a ideálně zastavit spalování fosilních paliv v elektrárnách, v továrnách, v dopravě a při vytápění domácností a nahradit tato paliva elektřinou vyrobenou buď z obnovitelných zdrojů, nebo v jaderných elektrárnách. Bez škodlivých emisí.

Vzhledem k nižší účinnosti elektráren využívajících obnovitelné zdroje se pozornost společnosti obrací znovu k jaderné energii, která se dnes jeví jako nejvhodnější z ekologického i ekonomického hlediska.

Klára Notaro: Prezident Macron plánuje udělat z Francie opět lídra v jaderné energetice

Francie byla po desetiletí na špičce této technologie, kterou vizionářsky propagoval generál Charles de Gaulle. Jenže poslední dobou byla jaderná energie prezentovaná a vnímaná jako něco špatného jak pro člověka, tak pro přírodu. Francie nechala svůj nukleární park zestárnout stejně jako odborníky pracující v jaderné energetice. Nyní se bude muset vyškolit nová generace.

Předzvěst prezidentské kampaně

Na začátku října Emmanuel Macron nastínil základní linie investičního plánu nazvaného Francie 2030. Přislíbil investovat 8 miliard eur do výroby malých jaderných modulárních reaktorů, do elektrolyzérů na výrobu zeleného vodíku a na snížení emisí v průmyslu o 35 procent.

Na výrobu malých reaktorů, které jsou velmi bezpečné, plánuje Emmanuel Macron postavit továrnu. Odsud by je Francie mohla exportovat v kontejnerech do menších zemí, na ostrovy nebo do izolovaných regionů s neexistující infrastrukturou například v Africe. Francie by se tak stala znovu světovým lídrem v jaderné energetice.

Prezident se také nadějně vyjádřil o výzkumu v oblasti zpracování jaderného odpadu. Předpokládá se také stavba šesti vysoce výkonných jaderných elektráren typu EPR. Jeden takový reaktor je ve výstavbě v Normandii ve městě Flamanville.

Příští nukleární elektrárny mají kvůli ochlazování stát na mořském pobřeží stejně jako Flamanville, neboť není jisté, zda voda v řekách bude v budoucnosti dostatečně studená.

Elektřinu bude Francie potřebovat na výrobu vodíku elektrolýzou – investiční plán Francie 2030 počítá se stavbou dvou velkých továren na výrobu elektrolyzérů, v Belfortu ve východní Francii a v Alsasku. A tak jednoho dne budou moci jezdit auta, autobusy a kamiony na vodík a lidé ve městech budou konečně dýchat čistý vzduch.

Macronův plán je předzvěstí prezidentské kampaně. V dubnu se budou konat volby a jedním z témat bude globální oteplování a s ním související problém energie a dopravy.

Autorka je spisovatelka, žije v Paříži