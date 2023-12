Rozumná klimatická politika se neobejde bez poutavých příběhů

Po každé klimatické konferenci, jaká skončila před pár dny v Dubaji, by se mělo svolat ještě jiné shromáždění, které by přeložilo politické a expertní závěry do lidské řeči. Bez toho se totiž klimatická změna nedá rozumně řešit.

