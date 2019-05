Slovensko přeskupuje politickou scénu

Volby do Evropského parlamentu na Slovensku přinesly důležité poselství pro zemi samotnou i pro další partnery v EU. Slováci svými hlasy potvrdili trend, který naznačují už několikáté volby za sebou, a to sice pokles podpory dlouholeté dominantní strany Smer. Stejně tak i velkou vůli po změně mezi občany. Komentář Bratislava 0:45 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico | Zdroj: Profimedia

Strana Smer, kterou stále ještě vede expremiér Robert Fico, volby jednoznačně prohrála. Zaznamenala opět nejen pokles podpory u voličů, ale poprvé po dlouhých letech neskončila na prvním místě. Na vítěze jí chybělo přibližně pět procent.

ONLINE: Eurovolby vyhrálo ANO před ODS a Piráty, ČSSD propadla. Vládu to podle Babiše neovlivní Číst článek

Dalo by se říct, že voliči vyvodili důsledky z nejrůznějších korupčních kauz, do kterých je Smer namočený a také z arogantního vystupování jejího předsedy.

Tím, kdo stranu Smer vítěznými 20 procenty porazil, bylo nové koaliční uskupení Progresívne Slovensko / Spolu. Z Progresivního Slovenska vzešla nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, kterou brzy čeká inaugurace.

Evropské volby na Slovensku je proto možné interpretovat jako volání po změně dosavadní politiky. Za toho, kdo má změnu přinést, považují voliči proevropský liberální politický subjekt.

Ale nebyli to pouze proevropští liberálové, kteří na Slovensku uspěli. Hned za Smerem skončila na třetím místě Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko. Se ziskem 12 procent hlasů se zřejmě nadobro etablovala mezi politickými stranami a svou roli při tom sehrála i skutečnost, že její existence byla před nějakou dobou označena nejvyšším soudem za slučitelnou s ústavou, a proto nebyla zakázána.

Voliči slyší na to, že strana nabízí jednoduchá řešení složitých problémů. Je otázkou, jak si extremisté budou počínat se svými euroskeptickými postoji v Evropském parlamentu. A také jestli podobně jako jiné srovnatelné strany v Evropě, přijdou na chuť štědrým europoslaneckým platům a poslaneckým náhradám.

Pokud by mělo jít o to, hledat v souvislosti s eurovolbami na Slovensku nějaké poselství, tak jedno z těch hlavních by mohlo znít, že se podobně naladěným politickým stranám může vyplatit, pokud jdou do voleb jako koalice a nikoli, když se vzájemně přetahují o hlasy.

Dobře to předvedlo vítězné Progresivní Slovensko / Spolu. A z prvních reakcí například křesťanských demokratů vyplývá, že litují toho, že nedokázaly něco podobného spolu s nově založenými křesťanskými hnutími. Pak by totiž dnes na třetím místě nebyli kotlebovci, ale právě křesťané. A to by byla minimálně stejně dobrá zpráva, jako letošní vyšší účast voličů.