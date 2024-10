Rozdělení Google, ale s křížkem po funuse

Americké ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh, kterým chce potrestat technologickou společnost Alphabet postavenou kolem vyhledavače Google. Za monopolní chování. Soud už v srpnu dospěl k závěru, že Google si coby internetový vyhledavač drží na americkém trhu monopolní postavení – a tím omezuje konkurenci a brání inovacím. Komentář Washington 6:29 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hrozí rozdělení Google? A proč? | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Soud došel k tomuto závěru poté, co vyšlo najevo, že Google platí výrobci telefonů Apple 20 miliard dolarů ročně za to, že do telefonů instaluje jeho vyhledavač jako výchozí. Tedy, platí i dalším firmám, ale Applu nejvíc.

Není to jediný spor z poslední doby, který jde proti globálně dominantnímu vyhledavači. Federální soud v Kalifornii nařídil firmě Alphabet, že musí své tržiště s aplikacemi Google Play otevřít i konkurenci. To naruší dominanci Googlu v aplikacích pro telefony se systémem Android, kterých je většina.

A do třetice: Google patrně dostane přes prsty za to, že cíleně dominuje trhu s internetovou reklamou, a to přes svou platformu Google Ad Manager. Soud začal v září.

Nucený prodej Googlu?

Ze všech sporů je pro Google nejnebezpečnější první a může vést k tomu, že vláda firmě nařídí rozdělení. Spekuluje se, že výsledkem může být nucený prodej – buď vyhledavače Chrome, nebo platformy Android. Asi také bude muset zveřejnit systém, na jehož základě funguje jeho vyhledávací algoritmus.

Zatím jde o největší kauzu, kterou stát staví proti americkým technologickým gigantům. Respektive největší za 20 let, a to od sporu s Microsoftem, který se nakonec sice rozdělit nemusel, ale postupně začal mezi technologickými giganty ztrácet svou pozici.

Spory mají reálný základ. Vyhledavač Google je natolik inteligentní, že konkurenci značně převýšil a skoro zničil. Internetovému vyhledávání dominuje globálně – s čestnou výjimkou zemí, jako je Česko se Seznamem a pak Rusko či Čína s Yandexem a Baidu, za jejichž oblibou jsou spíše politické důvody.

Spolu s dalším gigantem firmou Meta skutečně připravili vydavatele a jiné poskytovatele obsahu o příjmy z reklamy. Aplikace Androidu dominují mobilům. Přes to všechno přichází antimonopolní zásah poněkud s křížkem po funuse. A důvody jsou dva.

Dva důvody

Jeden je technologický: Před dvěma lety přišel na trh ChatGPT se svým jazykovým modelem umělé inteligence, což strhlo na tomto poli vlnu inovací.

Vyhledávaní informací pomocí klasických internetových vyhledavačů, může být brzy minulostí, protože vylepšené platformy umějí jednodušeji dodat stejný výsledek.

Už teď až osm procent Američanů používá ChatGPT jako první volbu pro vyhledávání. A zatímco inteligentnější platformy většinou běží na předplatné, AI vyhledavač od Googlu s názvem Gemini je zdarma. Platformy AI vyvíjí všechny velké firmy. Jisté je, že karty se zde začínají rozdávat jinak.

Druhý důvod je politický. Už delší dobu je veřejným tajemstvím, že americká vláda nechává dominanci svých technologických gigantů tak trochu být, protože je nechce oslabovat proti globální, tedy fakticky čínské konkurenci.

Je to vidět na příkladu sociální sítě TikTok, která si rychle podmanila americké publikum – a mimochodem vláda kvůli problémům s bezpečností rozhodla o nuceném prodeji americké větve sítě, jen se to ještě nestalo.

Takže shrnuto podtrženo: Spíš je méně pravděpodobné, že si Google teď vyslouží nějaký zásadní flastr. Před pár lety skutečně dominoval globálnímu trhu, ale teď konkurence vykukuje doma, ještě méně přátelská i venku.

Navíc, i kdyby případ prošel soudem, potrvá dva tři roky, než bude případný trest vykonán. Svět v tu dobu může být úplně jiný. Nejen pro hroutící se monopol.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz