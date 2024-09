Spojené státy jsou bohaté – na prezidentské kandidáty

Celý svět sleduje střet Donalda Trumpa s Kamalou Harrisovou. Šanci zvítězit mají jen oni, ale o funkci prezidenta se ve skutečnosti uchází mnohem více lidí. A každý nějak ukazuje některou z tváří dnešní Ameriky. Komentář Praha 16:30 22. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentský kandidát Libertariánské strany Chase Oliver a prezidentská kandidátka Strany zelených Jill Steinová během debaty v Las Vegas v Nevadě | Foto: Gage Skidmore | Zdroj: Zuma Press / Profimedia

Málokdo mohl nezaznamenat kandidaturu nositele známého jména. O prezidentský úřad se hodlal ucházet Robert Kennedy junior, synovec prezidenta J. F. Kennedyho a syn jeho zavražděného bratra, prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho. Kennedy junior sice pochází z významné demokratické dynastie, ale hodlal kandidovat jako nezávislý. Nakonec z boje odstoupil a podpořil Donalda Trumpa.

Svoboda dvakrát jinak

Dalším jménem, které prošlo médii, byl Chase Oliver. Je to oficiální kandidát Libertariánské strany. Libertariáni si na svůj sjezd původně pozvali Trumpa i Kennedyho, ale nakonec se rozhodli vyslat do boje svého vlastního člověka, i když vědomě bez šance na úspěch. Je jím právě Chase Oliver.

Libertariánství usiluje o maximální snížení role státu, které chápe jako předpoklad co největšího zvýšení svobody volby každého jedince, a proto jsou američtí libertariáni považováni za pravicovou stranu.

V případech Kennedyho i Olivera je vidět, že obvyklé dělení na pravici i levici je v některých případech zavádějící. Oliver se představuje jako gay a současně jako majitel střelné zbraně – a v obojím vidí naplnění své svobody činit vlastní rozhodnutí.

Kennedy mluví jako příslušník levice, zejména v sociálních a ekonomických otázkách. Současně se proslavil jako propagátor konspiračních teorií v souvislosti s vakcinací v době covidu, včetně srovnávání očkování s holokaustem. Takže jako kdyby byl současně nalevo od Harrisové i napravo od Trumpa.

V některých otázkách by se Kennedy a Oliver shodli i s dalšími dvěma silně levicovými prezidentskými kandidáty, Cornellem Westem a Jill Steinovou. West je známý silně levicový intelektuál a politický aktivista, který USA označil za „rasistický patriarchální stát, v němž nadále vládne bílá rasa“. Jeho viceprezidentskou kandidátkou je zástupkyně hnutí Black Lives Matter.

Steinová je někdejší lékařka, kterou do politického aktivismu kdysi přivedl odpor ke zdravotním dopadům velkých uhelných elektráren v Massachussets. Bojuje za zcela bezplatné zdravotnictví a školství nebo právo na práci. A i ona by byla pro reparace, které by se vyplácely afroamerickému obyvatelstvu.

Americký socialismus

Zatímco West se označuje za nemarxistického socialistu, Steinová volí označení „ekosocialistka“. A tak zatímco Donald Trump se snaží Harrisovou nařknout z toho, že je „komunistka“, mají k tomu blíže spíše West a Steinová, a současně by našli hned několik společných bodů s libertariánem Oliverem nebo „konspirátorem“ Kennedym.

Většinou jsou tito politici skeptičtí k velkému byznysu, centrální vládě, federální bance, kterou by Oliver dokonce zrušil, výdajům na zbrojení nebo aktivní zahraniční politice. Oliver by například zastavil americkou podporu Ukrajině i Izraeli, Steinová je proti Izraeli, ale „chápe“ Rusko, které prý bylo k válce dotlačeno západem.

Žádný z nich nemá šanci vyhrát, ale snaží se ve volbách upozornit na sebe nebo na své názory. Zejména Oliver a Steinová mohou ubrat hlasy buď Trumpovi, anebo Harrisové. Je otázka, zda by alespoň někteří nezaznamenali větší úspěch, pokud by ve Spojených státech byl poměrný volební systém.

Kandidátů, kteří se přihlásili do boje o Bílý dům je ovšem mnohem víc, od celkem nenápadných typů, až po muže, který si říká Lucifer Everylove. Drtivá většina z nich však dokázala získat nominaci jen v několika z 50 států unie. Na jednu stranu tak ukazují nejrůznější drobné fazety amerického veřejného života, ale také ilustrují skutečnost, že americký volební systém taková minoritní hnutí vylučuje, ať už je to pro americkou demokracii dobře nebo špatně.

Autor je komentátor Českého rozhlasu