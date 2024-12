Trh s byty 2025. Klid před bouří? 

Nepovedená digitalizace stavebního řízení, permanentně upravovaný a přesto stále horší stavební zákon, nesmyslné požadavky úřadů v čele s památkáři. Prakticky neexistuje v Česku nic, co by se v souvislosti s novou výstavbou dalo pozitivně okomentovat. V kombinaci s přísnou měnovou politikou, a tedy i stále drahými hypotékami, se Česko nedávno vyšvihlo na první příčky nelichotivého žebříčku, co se týká nedostupnosti bydlení. A stále tam setrvává.

Komentář Praha 6:29 31. prosince 2024