Herec McKellen známý z Pána prstenů skončil v nemocnici. Při divadelním představení spadl z jeviště

Britský herec Ian McKellen byl v pondělí večer převezen do nemocnice poté, co během divadelního představení v Londýně spadl z jeviště. Píše to agentura AP a britská média. Pětaosmdesátiletý herec, kterého proslavily role v divadelních hrách Williama Shakespeara či ve filmové trilogii Pán prstenů, by se měl z následků pádu rychle zotavit.

Londýn 7:21 18. června 2024