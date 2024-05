Théoden z Pána prstenů a kapitán filmového Titaniku. Zemřel herec Bernard Hill, bylo mu 79 let

FOTO: Darth Maul, Obi-Wan a Mandalorian s Baby Yodou. Prahou prošli po letech fanoušci Star Wars

Sága Star Wars zasáhla miliony fanoušků po celém světě. Paní Jarka popsala, co jí na tom oslovilo: „Poprvé jsem to viděla, když mi bylo 14 let. Je v tom hluboká myšlenka boje za pravdu a čestnost.“