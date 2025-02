Lotrando a Zubejda se dočkali divadelní adaptace. ‚Sledoval jsem ji s napětím,‘ komentuje Svěrák

Že se jim stalo něco překrásného, budou od čtvrtka zpívat Lotrando a Zubejda také na divadelních prknech. Jiří Strach, který si bezmála před třiceti lety ve filmu zahrál Lotranda, se pod novou podobu podepsal jako režisér. Premiéru má příběh Zdeňka Svěráka ve čtvrtek večer v pražském Divadle Broadway. Praha 10:52 20. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Že se jim stalo něco překrásného, budou od čtvrtka zpívat Lotrando a Zubejda taky na divadelních prknech | Foto: Martin Hykl | Zdroj: Profimedia

Původní předlohu Karla Čapka před 30 lety spojil Zdeněk Svěrák do jedné pohádky, ve které se do sebe Lotrando a Zubejda zamilují. Teď jeho příběh a texty s hudbou Jaroslava Uhlíře ožívá na pražské Brodway.

„Není nás moc režisérů, ani filmových, ani divadelních, kteří by mohli říct: ‚Režíroval jsem text pana Svěráka‘. Takže do té úzké skupiny Menzelů, Smyszcků, Smoljaků, se najednou vetknul ten malý český Strach,“ řekl režisér Jiří Strach, který už si ani Lotranda, ani jinou roli zahrát nechtěl. Tu svou loupežnickou svěřil v alternaci Janu Komínkovi a Milanu Peroutkovi.

„Baví mě to moc. Neustále máme nějaké nové náboje, dnes například první diváky. Pořád si osahávám, co jim připadá legrační a co méně,“ popisuje Peroutka. To, že režisér před 30 lety Lotranda hrál, nepovažuje za svazující. „Vždy koukám na sklenici jako poloplnou, ne poloprázdnou. Když přijde výtka, řeknu: ‚Ale ty jsi to takhle dělal‘ a na to se nedá nic říct,“ popsal herec.

„Ti kluci jsou skvělí – jak Milan Peroutka, tak Honza Komínek. Myslím si, že kdybychom teď stáli na konkurzu tehdy na Lotranda před 30 lety, tak ho prohraju a Karel Smyczek obsadí jednoho z nich. Tehdy ale nebyl nikdo jiný k mání, tak holt to musíme vydržet s tím Strachem,“ prohlašuje odvážně Jiří Strach.

Zubejdu, která je nemocná a ke svému uzdravení potřebuje tři věci, hraje Michaela Pecháčková. „Pro mě jsou pan Svěrák a pan Uhlíř celé moje dětství. Na jejich písničkách jsem vyrůstala,“ popisuje Pecháčková. Kromě filmových písní se do divadelní podoby dostala jedna, která se do filmu nevešla – Čechy krásné, Čechy vaše.

Další písně z dílny Uhlíř Svěrák připomíná sám autor libreta. „Navíc je tam třeba Chválím tě, Země má nebo Ať smolařům je hej. S napětím jsem sledoval, jestli jsou tam dobře obalené a zjistil jsem, že ano,“ popsal Zdeněk Svěrák.

Velkým překvapením pro diváka bude bezesporu postava sultána Solimána, kterou si ve filmu zahrál Marián Labuda a v muzikálu Marián Labuda mladší. Ti si jsou svými hlasy velice blízcí. „Nějaké geny tam asi přeskočily. Je to moje první zkušenost v češtině a mám předtím velkou trému,“ přiznal Labuda.

Herci se na jejich oblíbené písni z muzikálu shodli. Jde o tu závěrečnou – Nám se stalo něco překrásného. „Už jsem se u toho párkrát dojala,“ řekla Michaela Pecháčková. Reprízy muzikálu jsou naplánované až do konce roku. Všechny jarní termíny už jsou ale vyprodané.