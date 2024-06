Do dvou let z toho udělají kanceláře. Nevím, kdo by tam chodil, komentuje rekonstrukci Máje architekt

Znovuotevření obchodního domu Máj na pražské Národní třídě provázela srovnání s Matějskou poutí a Las Vegas nebo slova o zničení památkově chráněné budovy. Rekonstrukce domu stála 4,5 miliardy korun a je pod drobnohledem nejen kvůli několikametrovým motýlům Davida Černého na jeho fasádě, ale i pro jeho nový interiér. „Dá se to udělat s citem a to se v tomhle případě nestalo“, okomentoval rekonstrukci Máje pro Radiožurnál architekt Zdeněk Lukeš. Praha 21:32 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z původního Máje zůstal jenom železobetonový skelet, to znamená vnitřní sloupy a podlahy. Jinak je stavba kompletně nová, říká architekt Zdeněk Lukeš | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Architekt a náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN) napsal na síť X, že interiér Máje bude necitlivou přestavbou úplně zničený. Souhlasíte s tím?

Určitě. Pro naši generaci to byla ikonická stavba a součástí každé stavby jsou i interiéry, které tady byly vyřešeny nějakým asketickým, ale velkorysým způsobem. Reagovaly také na tehdejší trendy světové architektury. No a to je pryč.

Památková ochrana je mimo moji gesci územního rozvoje, ale z pozice architekta reagovat musím.



Interiér Máje, jak se zdá, bude úplně zničený necitlivou přestavbou. Takto si památkovou péči skutečně nepředstavuji.



Na nových interiérech pracoval tým společnosti Procházka and Partners, jejíž managing partner Radek Procházka řekl, že v případě Máje je památkově chráněná budova, ale ne interiéry. Je to tak běžné a je to dobře?

Chráněno by to mělo být jako celek. Je to trošku absurdní, protože upřímně tam z původního Máje zůstal jenom železobetonový skelet, to znamená vnitřní sloupy a podlahy. Jinak je ta stavba kompletně nová. Jen si drží zvenku původní vzhled, ale v podstatě z toho původního domu Máj nezbylo téměř nic.

Vy jste říkal, že ta původní stavba byla významná, objevuje se slovo ikonická. Na druhou strany interiéry obchodního domu Máj tak, jak vypadaly v roce 1975, mohou těžko vyhovovat dnešním požadavkům prodejců i zákazníků. Jak v takovém případě přistupovat k podobným stavbám?

Určitě nemohou vyhovovat, protože ten způsob prodeje, jaký byl typický pro tehdejší dobu a zejména u nás v komunistickém státě, se od toho dnešního úplně liší.

Především dneska nejsou zákazníci ochotní chodit do horních pater. Tradiční obchodní domy, kterým se u nás říkalo prior, proto mizí jeden za druhým.

Jak by k tomu tedy majitelé těchto budov měli přistupovat, když je rekonstruují?

Já si myslím, že je možné rekonstruovat budovu tak, aby neztratila svůj význam. Rekonstruují se třeba staré tovární haly, ale dá se to udělat s citem a to si myslím, že se v tomhle případě nestalo.



Navíc mi ta náplň nepřipadá do centra města příliš vodná a domnívám se, že tam nebude dlouho. Jsem přesvědčený, že do dvou let z toho udělají kanceláře, protože nevím, kdo by tam chodil. Pražané asi těžko a zahraniční návštěvníci taky ne. Myslím si, že to je jenom takové pozlátko.