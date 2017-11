Hynka Čermáka opět popadl Rapl. Major Kuneš se tentokrát objeví na Balkáně

Česká televize začala natáčet další díly krimiseriálu Rapl. Zareagovala tak na vysoký zájem diváků i dobré recenze od kritiků. V nové řadě se objeví major Kuneš v podání Hynka Čermáka, ale i nové postavy. A nové bude i prostředí. První záběry ale vznikaly v Praze. Praha 11:14 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér a scenárista Jan Pachl a Hynek Čermák v roli kriminalisty Kuneše při natáčení druhé série seriálu Rapl | Zdroj: Česká televize

Televizní štáb má za sebou první týden natáčení. Pro záběry si vybral několik lokací v Praze a natáčení začalo nezvykle prvním dílem.

„Máme ten luxus, že jsme začali točit první díl. Normálně to tak nebývá – začíná se tím posledním, nevím proč, ale vždycky to tak vyjde. Ale před týdnem jsme začali obrazem 1, záběrem 1. Teď točíme Kunešův případ těsně před tím, než se odstěhuje za ostatními kriminalisty do Ústí,“ prozradil Radiožurnálu kreativní producent seriálu Josef Viewegh.

Nová série tak ukáže nové prostředí. Jestli se někomu líbila krajina Krušných hor, možná teď ocení okolí řeky Labe, která bude mít podle Viewegha v příběhu velkou roli.

„Gros toho natáčení se bude odehrávat na Ústecku – Ústí, Teplice. Hodně tam bude hrát řeka, která se vine celým seriálem, ale budeme točit také v Mostě, Karlových Varech, na Sázavě bude jeden díl a dva díly se budou odehrávat v Černé Hoře,“ popsal kreativní producent.

Tvůrci měli i v pokračování poměrně velký prostor. Jak doplnil Viewegh, Česká televize má ve filmaře už od seriálu Cirkus Bukowsky velkou důvěru. Jediným omezením tak zůstává rozpočet.

Pro novou řadu si tvůrci museli vymyslet nové téma - včetně nových padouchů, které major Kuneš nechal pozavírat. Ve druhé sérii tak bude řešit případy, které ho zavedou na moře, žánr ale zůstane podle herce Hynka Čermáka stejný.

„(Série) zůstane stejná v žánru, ale bude jiná v tématu. Budeme řešit téma obchodu s lidským masem – to ještě Kuneš neřešil. Chceme se vrátit k původní vizi, která je vidět v seriálu Cirkus Bukowsky. To znamená, že jsme se rozhodli podpořit ten noir a trochu přitlačit na nadsázku,“ řekl Radiožurnálu Čermák.

V seriálu by měli doplnit Čermáka v hlavní roli herci jako Lukáš Příkazký, Alexej Pyško nebo Lucie Žáčková. Natáčení skončí v září příštího roku. Na obrazovkách by se měly nové díly objevit z kraje roku 2019.

