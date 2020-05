Batman, Superman a Zack Snyder vrací úder. Režisér po letech uvede svou verzi Ligy spravedlnosti

Neúnavné prosby fanoušků byly po více než dvou letech vyslyšeny. Takzvaný „Snyder cut“ neboli Snyderova verze, dosud neviděný a dnes už skoro mytický střih superhrdinského snímku Liga spravedlnosti, spatří konečně světlo světa. Ve své nabídce ho uvede v roce 2021 nová streamovací služba HBO Max, zatím ale není jasné, jakou bude mít formu. Zahraniční servery uvádějí, že by mohlo jít o šestihodinovou minisérii nebo necelé čtyři hodiny dlouhý film. Metropolis / Gotham 20:24 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liga spravedlnosti: (zleva) Flash (Ezra Miller), Superman (Henry Cavill), Cyborg (Ray Fischer), Wonder Woman (Gal Gadotová), Batman (Ben Affleck) a Aquaman (Jason Momoa) | Zdroj: Vertical Ent.

Liga spravedlnosti, ansámblové dobrodružství superhrdinů studia DC Comics, se v době své premiéry setkala s mizerným přijetím ze strany kritiků i veřejnosti. Snímek, ve kterém spojil síly mimo jiné Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadotová) a Aquaman (Jason Momoa) ale dal vzniknout jedné z nesilnější fanouškovských kampaní posledních let.

Pod heslem #ReleaseTheSnyderCut požadovali nespokojení diváci zveřejnit film v takové podobě, jakou zamýšlel jeho původní režisér Zack Snyder. Po dobu skoro tří let proto bombardovali sociální účty studia Warner Bros.

Liga spravedlnosti zlom nepřinesla. Studio DC stále působí jako nedomrlý bratříček Marvelu Číst článek

Podle magazínu Time dokonce odkoupili billboard na newyorském Time Square nebo nechali nad návštěvníky sandiegského Comic Conu proletět letadlo, za nímž vlál transparent se zmíněným hashtagem. Největší razanci ovšem kampaň nabrala loni při druhém výročí premiéry snímku, kdy hlasy fanoušků podpořili i některé z jeho hereckých hvězd.

Snyder od Ligy spravedlnosti odstoupil několik měsíců před jejím dokončením po smrti náctileté dcery, připomíná server Hollywood Reporter. Projekt po něm převzal Joss Whedon, tvůrce seriálové Buffy, přemožitelky upírů nebo dvou filmů ze série Avengers z dílny konkurenčního komiksového studia Marvel.

Podle informací zahraničních médií Whedon změnil nejen celkovou vizi snímku, ale zasáhl také do jeho scénáře. Některé části se proto s herci ještě dotáčely, což zadělalo na další problémy. Představitel Supermana Henry Cavill už měl v té době totiž kvůli Mission: Impossible knírek, který si nemohl oholit. Z tváře mu ho proto musely odstranit speciální efekty. Výsledek ale nebyl moc přesvědčivý.

Úplně nový film

Snyder oznámil dokončení své vize Ligy spravedlnosti ve středu během online diskuze, která následovala virtuální projekci supermanovského Muže z oceli.

„Bude to úplně nová věc a – zejména pro ty, co viděli film, jak přišel do kin – úplně nový zážitek,“ sdělil následně serveru Hollywood Reporter s tím, že se sám na Whedonovu verzi dosud nepodíval. „Zhlédli jste asi jen čtvrtinu toho, co jsem natočil,“ dodal i přesto.

Režisér nyní dává dohromady svůj postprodukční tým, který natočený materiál sestříhá, ozvučí a dodělá k němu vizuální efekty. Počítá se také s tím, že by herci měli k filmu nahrát dodatečné dialogy. Studio Warner Bros. údajně do projektu vloží mezi 20 a 30 miliony dolarů, tedy až třičtvrtě miliardy korun.