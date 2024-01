Filmový festival Sundance zná svého vítěze. Opanovalo ho rodinné drama In the Summers

Hlavní cenu na festivalu nezávislých filmů Sundance, který skončil v neděli, získalo rodinné drama In the Summers (Během let) kolumbijsko-americké režisérky Alessandry Lacorazzaové. Informuje o tom agentura DPA. Film vyprávějící o komplikovaném vztahu dvojice sester s jejich otcem, kterého navštěvují během letních prázdnin v Mexiku, zaujal porotu jako nejlepší ve Spojených státech produkovaný snímek. Park City (USA) 6:47 29. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní cenu na festivalu nezávislých filmů Sundance získalo rodinné drama In the Summers | Zdroj: Profimedia

Nejlepším zahraničním filmem se stalo drama Sujo o malém chlapci, jehož život je poznamenán tím, že jeho otec před svou násilnou smrtí pracoval pro drogový kartel. Jako nejlepší americký dokument porota vybrala snímek Porcelain War (Porcelánová válka) o trojici umělců, kteří bojují ve válce na Ukrajině.

Cenu za nejlepší mezinárodní dokument si odnesla norská produkce A New Kind of Wilderness (Nový druh divočiny) o rodině žijící izolovaně v lesích, která se po neštěstí musí vydat do civilizace.

Celkem letošní 40. Sundance nabídl divákům ve městech Park City a Salt Lake City v Utahu 80 filmů z 24 zemí. Filmový festival spoluzaložil americký filmař Robert Redford. Přehlídka dostala jméno podle jedné z Redfordových nejslavnějších rolí, kterou vytvořil po boku svého pozdějšího dlouholetého přítele Paula Newmana ve snímku Butch Cassidy a Sundance Kid.

Festival, který měl původně upozornit na regionální „nehollywoodské“ filmaře, je dnes největší přehlídkou nezávislého filmu v USA. Své průlomové snímky na něm uvedli režiséři Steven Soderbergh, Jim Jarmusch či Quentin Tarantino. Pro méně známé tvůrce bývá každoročně příležitostí najít distributory i širší publikum.