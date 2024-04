Dejvické divadlo čeká rekonstrukce. Bude to období transformace, těší se budoucí umělecký šéf Havelka

V oblíbeném Dejvickém divadle nastane příští rok střídání stráží nebo spíš střídání vedení. Novým uměleckým šéfem bude divadelní a filmový režisér a scenárista Jiří Havelka, který vystřídá Martina Myšičku. Ten zůstane členem hereckého souboru. Havelka působí v divadle VOSTO5, režíroval v řadě divadel a také tři filmy. „Proslulost souboru může být v něčem na obtíž, ale v něčem naopak obrovskou výhodou,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Havelka. Rozhovor Praha 14:52 23. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Jiří Havelka při natáčení nového spotu Českého rozhlasu Plus ve spolupráci s divadelním uskupením Vosto5 | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

S Dejvickým divadlem jste spolupracoval několikrát. Jak nakonec došlo k tomu, že přicházíte natrvalo?

Je to ještě otázka budoucí, protože napevno to bude až od ledna 2025. Ta skutečná dramaturgická práce směřující to divadlo bude až od další sezony, protože Dejvické divadlo se bude od podzimu 2025 rekonstruovat a bude v náhradním prostoru. Takže dojde k rekonstrukci divadla ve více smyslech slova. A to je na tom nějakým způsobem lákavé, že to je celkově transformační období.

Je na to sice ještě čas, jak jste řekl, ale máte už představu, třeba i po rozhovorech se souborem, kam by to divadlo mělo dál směřovat? Jak byste ho rád viděl?

Byl jsem osloven současným ředitelem Lukášem Průdkem, který do funkce nastoupil v lednu, i když předtím také bylo takové přechodné období. Způsob zřizování Dejvického divadla je takový, že konkurzem prochází ředitel a ten potom oslovuje případného uměleckého šéfa.

Zatím jsem tedy nejvíc mluvil s Lukášem Průdkem a samozřejmě se současným šéfem Martinem Myšičkou. A ty hovory v současnosti vedeme, protože jeden z budoucích grantů až od roku 2026 se musí podat do června. Takže teď vzniká koncepce toho, jak by to v budoucnu mohlo vypadat. Ale je to teď úplně za pochodu.

Dejvické divadlo je fenomén. Dá se říct, z čeho máte největší obavy a na co se naopak nejvíc těšíte?

Je to, jak to říkáte. Má to nějaké velmi lákavé stránky a nějaké, které mě naplňují obavami, ale obavami takového dráždivého směru, že se na to celkově těším. Ale samozřejmě má to svá úskalí. To divadlo je na vrcholu, prošlo různými érami. Zkoušel jsem tam víckrát, pětkrát a vždycky po několika letech, takže myslím, že jsem zažil, myslím, víc těch fází, a tak si to teď v hlavě nějak sumíruji.

Budete chtít doplnit dosavadní divadelní soubor?

To je ještě hrozně předčasné. Opravdu je tam naplánovaná sezona a takto daleko v úvahách nejsme. Zatím se zaobíráme koncepcí pro ten grant.

Řekl jste, že to divadlo je svým způsobem na vrcholu. Hledá teď, co bude dál. A vy byste měl možná najít kam dál a určit směr?

To je spíš otázka na Lukáše Průdka, případně na Martina Myšičku, který se této nelehké úlohy uměleckého šéfa Dejvického divadla za poslední období zhostil, myslím, skvěle. Divadlo vzniklo velmi specificky prázdným prostorem, který zaplnil ročník Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.

Pak samozřejmě dlouhodobá éra Miroslava Krobota, který vybudoval současný soubor, a potom krátce Michala Vajdička. A teď se několik let snaží Martin Myšička pořád hledat nové výzvy a smysl existence souboru. Myslím, že s tím se pere každé divadlo v jakékoli fázi. Proslulost souboru může být v něčem na obtíž, ale v něčem naopak obrovskou výhodou. Takže uvidíme.

Také režírujete filmy a známe vás ze souboru autorského divadla VOSTO5. Budete muset tu práci omezit?

Když přišla ta nabídka, tak to nebylo jednoduché rozhodování. Určitě to vyžaduje upravit pracovní harmonogram. Nicméně setkalo se to u mě také s životní fází, kdy, jak říkáte, že jsem režíroval v poměrně hodně divadlech nebo vytvářel autorské inscenace, tak taková určitá koncentrace a hlubší, delší časový ponor s nějakou dlouhodobější vizí mě v současné chvíli láká. Takže se to za mě potkalo hezky.