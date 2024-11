Zemřel americký hudebník Quincy Jones. Spolupracoval s hvězdami jako Sinatra nebo Jackson

Ve věku 91 let zemřel americký hudebník, skladatel a trumpetista Quincy Jones. O smrti umělce a producenta, který za desítky let trvající kariéru získal 28 cen Grammy a spolupracoval s hvězdami jako Michael Jackson, Frank Sinatra či Ray Charles, v pondělí informovala agentura AP. New York 9:56 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký hudebník, skladatel a trumpetista Quincy Jones (fotografie z 6. dubna 2017) | Foto: Danny Moloshok | Zdroj: Reuters

„Dnes se musíme s plnými, ale zlomenými srdci podělit o zprávu, že náš otec a bratr Quincy Jones zemřel,“ uvedla v prohlášení hudebníkova rodina. „A přestože je to pro naši rodinu neuvěřitelná ztráta, oslavujeme skvělý život, který prožil, a víme, že už nikdy nebude nikdo jako on,“ dodala.

Quincy Delight Jones Jr. se narodil v roce 1933 v Chicagu a od dětství hrál na trubku a zpíval v gospelové skupině. Po střední škole získal stipendium na vyhlášené Berklee School of Music v Bostonu, později studoval kompozici v Paříži, kde pracoval také jako aranžér pro Jacquese Brela či Charlese Aznavoura.

Jako producent v oblasti pop music zaznamenal svůj první velký úspěch se singlem It's My Party (1963) mladé zpěvačky Lesley Goreové.

Do popředí se ale dostal především díky třem albům, která produkoval pro zpěváka Michaela Jacksona – Off The Wall, Thriller a Bad. Právě Thriller (1982), kterého se podle některých zdrojů prodalo přes 110 milionů kusů, se stal komerčně nejúspěšnějším albem v dějinách pop music.

Jones také komponoval filmovou hudbu a celkem je podepsán pod více než třicítkou snímků, včetně Kaktusového květu režiséra Gena Sakse nebo V žáru noci Normana Jewisona.