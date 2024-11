Vinylové desky vrací úder. Jejich prodej roste už 17. rok v řadě, překonává i CD

Když Mark Michaels v roce 2007 koupil společnost na výrobu desek United Record Pressing, vinyly upadaly, píše agentura AP. 38 zaměstnanců firmy většinou vyrábělo singly pro rappery. Michaels chtěl ale firmu budovat a udržet ji stabilní.

Nejspíš ale nepředpokládal, že ji bude muset výrazně rozšířit. Původní továrnu firma zavřela a zachovala jako historické sídlo a od roku 2017 se přesunula do větších prostor.

Dnes United Record Pressing provozuje továrnu šestkrát větší než tu, kterou koupil Michaels, a má asi 125 zaměstnanců, kteří denně vyrobí až 80 tisíc desek. Vinyly v posledních letech nakopla řada faktorů od nezávislých umělců, kteří u vinylových alb zůstali, až po velké prodejce, kteří se k nim opět vrátili.

Podle Asociace amerického nahrávacího průmyslu vzrostly v roce 2023 příjmy z vinylových desek v USA o 10 procent na 1,4 miliardy dolarů, což je 17. rok růstu v řadě. Desky tvořily 71 procent příjmů z nedigitálních hudebních formátů a podruhé od roku 1987 předstihly vinyly v celkovém prodeji CD.

Podobný trend sledují také ve Spojeném království, kde prodej fyzických nosičů hudby poprvé po 20 letech vzrostl, jak si všímá web Euronews. Velký podíl na boomu prodeje fyzických nosičů v roce 2024 má album Taylor Swift nazvané The Tortured Poets Department, kterého se za prvních šest měsíců roku 2024 prodalo 254 000 kopií.

Dalšími deskami v top pět s největším počtem prodaných fyzických nosičů bylo společné album Roda Stewarta a Joolse Hollanda jménem Swing Fever, kterého se prodalo 48 540 kopií, album Liama Gallaghera a Johna Squirea s 46 982 kopiemi nebo Hit Me Hard And Soft od Billie Eilish s 45 434 kopiemi.

Top pětici uzavírá s nejvíce prodanými deskami ve Velké Británii debutové album Prelude To Ecstasy skupiny The Last Dinner Party s 42 352 kopiemi.