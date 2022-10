Zemřel Jerry Lee Lewis, legenda amerického rokenrolu. Patřil do generace Elvise Presleyho

V 87 letech zemřela jedna z legend amerického rokenrolu Jerry Lee Lewis. Informují o tom zahraniční tiskové agentury s odkazem na hudebníkova agenta. Lewis byl posledním z generace slavných amerických rokenrolových hudebníků, mezi které patřil například Elvis Presley či Chuck Berry. Známý byl i kvůli svému bouřlivému soukromému životu. Washington 20:27 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jerry Lee Lewis | Zdroj: Profimedia

Excentrický pianista a zpěvák byl u toho, když rokenrol začínal své vítězné tažení světem. Jeden z nejtalentovanějších pianistů všech dob získal řadu zlatých desek, také čtyři ceny Grammy, včetně té za celoživotní dílo.

Slávu mu přinesly například písně Whole Lotta Shakin' Goin' On a Great Ball of Fire!. V roce 1986 byl jako jeden z prvních uveden do rokenrolové Síně slávy.

Jeho kariéru v 60. letech zbrzdilo odhalení, že jeho třetí manželkou byla jeho sestřenice, kterou si vzal, když jí bylo 13 let.

Celkově se oženil sedmkrát a měl šest dětí, z nichž dvě zahynuly tragickou smrtí.

Kvůli daňovým nesrovnalostem žil několik let v zahraničí. V roce 2009 nadchl diváky energickým vystoupením v Praze v holešovické hale. Poprvé zahrál v Praze v roce 2004.