Tisíce tun odpadků, hmyz a krysy. Obyvatelé Pásma Gazy kromě války sužuje i ekologická katastrofa

Obyvatele Pásma Gazy, kde od loňského října Izrael vede válku proti palestinskému hnutí Hamás, každý den čelí obavám z bombardování a mají problém sehnat jídlo. Kromě toho je ale ohrožují také tisíce tun odpadků, které se tam hromadí kvůli kolapsu základních služeb a ve vedru se rozkládají. Informovala o tom v pondělí agentura AFP. Gaza 18:44 29. dubna 2024

„Odpad se stále hromadí a tekoucí voda je vzácná,“ varoval minulý týden úřad OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA.

Světová zdravotnická organizace (WHO) už v lednu varovala před skokovým nárůstem infekčních nemocí, jako je hepatitida A, kvůli nehygienickým podmínkám v Pásmu Gazy.

Minulý týden ale navíc byla oblasti vedra s teplotami přes 30 stupňů Celsia, což přispívá k rozkladu nahromaděných odpadků, kde se množí potkani a mouchy, které pak mohou přenášet infekční nemoci.

„Je to poprvé, co jich (much a potkanů) vidíme tolik, kvůli znečištění a odpadkům, které se válí všude kolem,“ řekla AFP žena v uprchlickém táboře Džabálija na severu Gazy.

Katastrofální je situace na jihu Pásma Gazy ve městě Rafáh a jeho okolí, kde v nuzných podmínkách už několik měsíců přebývá na 1,4 milionu lidí, z nichž většina utekla před boji v ostatních částech oblasti.

„Nahromadilo se tu přes 90 000 tun odpadu a s rostoucími teplotami je to skutečná zdravotní a ekologická katastrofa,“ řekl deníku The National mluvčí magistrátu města Gaza.

Upozornil rovněž na zvýšený nárůst počtu hlodavců a hmyzu a také na skokový nárůst počtu lidí nakažených infekčními kožními chorobami, střevními a žaludečními potížemi a hepatitidou.

Podle radnice města Gaza její vedení spolu s dobrovolníky organizuje sběr odpadu a jeho spalování na dočasných skládkách. Při tom se ale uvolňují toxické plyny, které dál ničí ovzduší už tak znečištěné izraelským bombardováním.