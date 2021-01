Zemřel Ladislav Štaidl. Hudebníkovi, který skládal hity pro Gotta či Vondráčkovou, bylo 75 let

Zemřel hudebník a textař Ladislav Štaidl, bylo mu 75 let. Radiožurnálu to potvrdil moderátor a publicista Miloš Skalka. Štaidl byl všestranně nadaný muzikant a dlouhodobě spolupracoval s Karlem Gottem. Je autorem známých písní - složil hity jako Kávu si osladím či Trezor. Napsal také hudbu k desítkám českých filmů a seriálů. Praha 10:08 31. 1. 2021 (Aktualizováno: 12:48 31. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Štaidl na snímku z června 2019 | Zdroj: Profimedia

„Byl to můj mnohaletý kamarád a spolupracovník, napsal mi mnoho krásných písniček, s jednou jsem dokonce vyjela na festival do Japonska. Nezkazil žádnou legraci, byl to výborný muzikant, organizátor a manažer. Budu mít na něj tu nejhezčí vzpomínku. A je mi to líto, že ten boj se zákeřnou nemocí nevyhrál,“ řekla ČTK zpěvačka Helena Vondráčková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si vzpomínku na hudebníka Ladislava Štaidla

„Byl to jeden z nejlepších lidí v mém životě. Kamarád, který spolu s Karlem Gottem nastartoval moji životní kariéru,“ zavzpomínal dlouholetý člen Orchestru Ladislava Štaidla saxofonista Felix Slováček.

Lítost nad Štaidlovým úmrtím vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Další známá osobnost, která se stala obětí covidu,“ napsal na twitteru. Podle serveru Blesk.cz a rádia Frekvence 1 totiž hudebník podlehl právě komplikacím spojeným s nemocí covid-19.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Zemřel Ladislav Štaidl. Další známá osobnost, která se stala obětí covidu. Je mi to líto. Vyjadřuji soustrast všem jeho pozůstalým a blízkým. 5 203

Od rocku ke střednímu proudu

Ladislav Štaidl odstartoval hudební kariéru na začátku 60. let ve skupině Crazy Boys společně s Miky Volkem a Ondřejem Suchým.

Po rockových začátcích přešel v průběhu normalizace ke střednímu proudu. Texty k Štaidlově hudbě psával jeho mladší bratr Jiří, který zemřel při autonehodě v roce 1973.

Společně skládali pro Karla Gotta nebo Waldemara Matušku, například písně Trezor, Kávu si osladím nebo Padá hvězda.

Kromě toho Ladislav Štaidl složil hudbu i k několika desítkám českých filmů a seriálů - za všechny Radost až do rána, Malý pitaval z velkého města nebo Chlapci a chlapi.

Ke konci šedesátých let, když se vrátil s Karlem Gottem z angažmá v Las Vegas, založil orchestr Ladislava Štaidla, který fungoval až do sametové revoluce. Sám také zpíval, a to právě díky Karlu Gottovi.

‚Zpěvák z leknutí‘

„Napsal jsem mu písničku, kterou odmítl, protože se mu zdála, že je moc schnulzig, moc slaďák. I když já byl přesvědčený, že je to dobrý, tak jsem se zdravě nakrknul a nazpíval jsem si ji sám. Byl to nejprodávanější singl roku a jmenovalo se to ‚Mží ti do vlasů‘,“ vyprávěl v rozhovoru pro Český rozhlas.

„On byl i takový zpěvák z leknutí. Začal zpívat, protože písničku ‚Mžíti do vlasů‘ původně napsal pro Karla Gotta a Karlovi se ta písnička nelíbila, tak ji Ladislav Štaidl nazpíval sám a měl s ní velký úspěch,“ komentoval Štaidlův úspěch moderátor a publicista Miloš Skalka.

Držitel diamantové desky za 10 milionů prodaných nosičů skládal také pro Helenu Vondráčkovou, Hanu Zagorovou, Jiřího Korna nebo Dalibora Jandu. Koncem 80. let se pak soustředil na tvorbu pro Ivetu Bartošovou, která byla tehdy také jeho životní partnerkou.

Po pádu komunistického totalitního režimu v roce 1989 se Ladislav Štaidl zcela vzdal své hudební kariéry a začal podnikat. V roce 2015 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.