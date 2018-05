Ve znamení osmiček. Pražské jaro připomene významná výročí, tradičně ho zahájí Smetanova Má vlast

Zahajovací koncert České filharmonie pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila bude v přímém přenosu vysílat Český rozhlas Vltava, Česká televize a na pražské Kampě ho budete moci sledovat na velkém plátně. Letošní ročník se také bedlivě věnuje stému výroční založení Československa a připomene i rok 1968.

Česko-japonský debut

„Kromě období první republiky připomínáme také významné české autory, kteří byli z určitých důvodů nuceni emigrovat a tvořili v emigraci, např. Bohuslav Martinů, Karel Husa a mnozí další. Chceme připomenout i autory, kteří zde zůstávali a měli různé potíže a překážky,“ vysvětluje ředitel Pražského jara Roman Bělor.

Výročí a vůbec česko-slovenské vztahy letos připomene i debutový koncert, který patří japonskému dirigentovi žijícímu v Čechách Chuhei Iwasakimu. Spolu s Filharmonií Hradec Králové vystoupí 30. května v Obecním domě.

„Zazní Karel Husa Hudba pro Prahu 1968, to je 50 let od výročí a pak bude druhý klavírní koncert s Markem Kozákem, kde zahrajeme Petra Bořkovce a v druhé půlce Dvořákovu pátou symfonii. Je pro mě velkou ctí, že se můžu Pražského jara zúčastnit,“ přiznává japonský dirigent. Na klavír s ním bude hrát laureát mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro Marek Kozák.

„Tím, že je to dílo méně hrané, tak sem byl zaskočen hned v začátcích, kdy jsem ho začal studovat. Tam neexistuje klavírní výtah, což znamená, že bude možno zahrát si toto dílo poprvé až na první zkoušce s orchestrem. To jsem dosud nezažil, vždycky jsem studoval klavírní koncerty a mohl jsem si je zahrát s druhým klavírem. Nicméně s o to větší precizností se studiu věnuju,“ dodává Kozák.

V objetí hudby

Zajímavou hudební událostí je i koncert symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Marko Ivanovičem 19. května v Obecním domě, kde ve světové premiéře zazní Ivanovičova skladba s názvem Little words, dále také Symfonie č.6 skladatele Miloslava Kabeláče.

„Ta symfonie je naprosto úžasná skladba, která vás obejme, sevře a celých pětatřicet minut vás nepustí,“ líčí Marek Dohnal, který v této skladbě bude hrát na klarinet.

„Dílo Jana Nováka s názvem Dido, které zazní na koncertu 29. května spolu se skladbami Stravinského a Čajkovského v podání FOKu a dirigenta Andreje Borejka, je podle mě koncert, který stojí za pozornost. Dále také letošní debutový koncert,“ láká na zajímavé koncerty Pavel Trojan z týmu Pražského jara.

Pražské jaro s námi vydrží do 3. června. Český rozhlas bude celkem 7 koncertů letos vysílat živě. Seznam najdete na webových stránkách.