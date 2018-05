Na pražském Metronome festivalu vystoupí Mydy Rabycad, zahrají před The Chemical Brothers

Už za šest týdnů rozezní pražské holešovické Výstaviště čtvrtý ročník Metronome festivalu. Radiožurnál bude jako hlavní mediální partner u toho. Pódium bude sdílet s hvězdami elektronické hudby The Chemical Brothers i tuzemská kapela Mydy Rabycad, oznámil ve čtvrtek festival. Praha 11:01 10. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Skupina Mydy Rabycad v posledních letech prorazila koncertováním na největších světových festivalech a stala se v podstatě nejúspěšnější českou kapelou za hranicemi.

Jde teprve o druhou českou kapelou, která hrála na nejvýznamnějším britském hudebním festivalu v Glastonbury.

„Metronome Festival je nám hodně blízký, a to nejen svým line-upem a dramaturgií, ale i atmosférou. O to větší radost máme, že se ho už podruhé můžeme účastnit, natož před takovým jménem jako jsou Chemical Brothers. Uděláme všechno pro to, aby naše vystoupení bylo nezapomenutelné, stejně jako celý Metronome,“ těší se zpěvačka kapely Žofie Dařbujánová

Z dalších účinkujících Metronome Festivalu Prague 2018 už byli ohlášeni například hvězdy elektronické hudby The Chemical Brothers a Massive Attack, mladý písničkář Tom Odell, rockové legendy John Cale z The Velvet Underground a David Byrne z Talking Heads, talentovaní Superorganism nebo DJ sety Faithless a bubeníka skupiny Blur Davea Rowntreeho.

Českou scénu budou mj. reprezentovat mj. po dvaceti letech obnovení Sexy Dancers nebo Tata Bojs 30, kteří si na celodenní oslavu svých třicátých narozenin přizvali kapely Midi Lidi, Zrní a Umakart.