Muzikologové našli notový zápis dosud neobjevené skladby Mozarta. Je to zřejmě jediná dochovaná kopie

Senzace ve světě vážné hudby – i tak se píše o nečekaném objevu dosud neznámého díla od hudebního génia Wolfgaga Amadea Mozarta. Dlouho ztracený notový záznam se podařilo objevit v regálech archivu v německém Lipsku. Lipsko 12:22 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úplně malá noční hudba je velmi krátký kus pro dvoje housle a violoncello (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Malou noční hudbu od Mozarta zná téměř každý, třebaže ne po názvu, ale jen od slyšení. Teď, více než 230 let po Mozartově smrti, vyšla na světlo světa jeho dosud neznámá skladba, která nese jméno Úplně malá noční hudba.

20:45 Zázračný Mozart? Vědci prokázali, že vážná hudba ulevuje při epilepsii a pomáhá i s vývojem dítěte Číst článek

Nově objevená skladba se ale nejspíš stejně ikonickou nestane. Její nahrávka ještě zatím není k dispozici a možnost ji slyšet měl tedy jen velmi úzký okruh lidí.

Úplně malá noční hudba se od své slavně jmenovkyně navíc v mnoha ohledech liší. Především je to velmi ranné dílo. Mozart ho složil dříve, než mu bylo třináct, tedy ještě předtím než dosáhl své největší slávy.

Na poměry svého žánru, Nachtmusik, je to velmi krátký kus pro dvoje housle a violoncello – má sedm vět a interpretace trvá asi dvanáct minut. Nachtmusik, neboli Noční hudba, je německý překlad italské serenády.

Objevit nové dílo se podařilo muzikologům, kteří pracovali na novém vydání takzvaného Köchlerova katalogu – to je už od poloviny 19. století největší autorita v oblasti Mozartova díla a chce být kompletním katalogem stovek jeho skladeb.

Letos se katalog dočkal už 9. přepracovaného vydání a právě při jeho sestavování se v archivu Lipské knihovny podařilo objevit notový zápis tohoto díla. Je to zřejmě jediná dochovaná kopie.

Jedná se o opis někým jiným kolem roku 1780. Není podepsaná Mozartem, ale on je tam uvedený jako autor, stejně jako je tam napsaný název Ganz kleine Nachtmusik, čili Úplně malá noční hudba.

Podle ředitelky Lipského muzea Susanne Metzové jsou si ale odborníci celkem jistí, že to skutečně je Mozartovo dílo.

„Výzkumníci ze Salzburku, kde jsou největší specialisté na Mozarta, říkají: My to považujeme za velmi jisté, i když je to jen opis a není to psané Mozartovou rukou,“ řekla v rozhovoru pro německé veřejnoprávní rádio MDR.

Odvolává se na Ulricha Leisingera ze salcburské Mezinárodní nadace Mozarteum, podle kterého experti dílo zkoumali několik let a svými závěry jsou si zcela jistí, jinak by ho do nového vydání Köchlerova katalogu nezařadili.

Veřejnost si nově objevenou skladbu bude moci poprvé poslechnout v sobotu večer v opeře v německém Lipsku. Kdy a jestli se nově objevené Mozartovo dílo dostane na repertoár některého bližšího hudebního tělesa, to zatím nevíme.