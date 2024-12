Seniorky rapují a zpívají na festivalech. ‚Spolupráce mezi generacemi má smysl,‘ říká sbormistryně

„Zpívající babičky“ rapovaly na koncertě rapera Resta, vystupovaly na festivalu Rock for People a jsou tváří kampaně Babi nebude sedět v koutě. Sbormistryni jim dělá Eliška Radikovská. Věkový průměr ženského sboru Elpida je zhruba 75 let. „Už jako menší jsem měla sen, že bych chtěla mít sbor, třeba dětský. Na seniorech mě baví, že vidím, jak jim to dává hodně,“ říká v rozhovoru v rámci série Narozeni do svobody. Praha 7:00 19. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Co pro vás znamená svoboda?

Tím, že jsem student, tak je to hodně o tom, že můžu studovat to, co mě zajímá. Mohla jsem odjet na Erasmus na půl roku, můžu s pracovat s babčama v Elpidě a můžeme si vybírat písničky, jaké chceme.

Proč jste se rozhodla pracovat zrovna se seniory? A co vás k Elpidě přivedlo?

Já jsem se úplně nerozhodla, zkrátka to vyplynulo. Chodila jsem zpívat do základní umělecké školy a moje bývalá učitelka zpěvu, která sbor zakládala a vedla ho asi devět let, mě oslovila, když za sebe hledala náhradu.

Už jako menší jsem měla sen, že bych chtěla mít sbor - třeba dětský. Vůbec jsem nepřemýšlela nad tím, že bych chtěla pracovat se seniory, ale nakonec jsem u toho skončila.

Propojení generací

Co vám do práce sbormistryně dodává motivaci?

Když vidím, že jim to hodně dává, ať už jde o zpívání samotné, tak i o koncerty, kde potkávají spoustu mladých lidí. Mezigenerační propojování mi přijde hrozně smysluplné. Ony (seniorky ze sboru Elpida) přináší něco mladým lidem, kteří přijdou na koncerty, a i mladí lidé dávají hodně jim. Ať už to zní jako klišé, tak mi přijde, že to je smysluplná práce.

Jakou největší překážku přináší dnešní doba lidem, kteří se věnují hudbě nebo práci se seniory?

Nemám pocit, že bych aktuálně cítila v čemkoliv, co děláme, nějakou překážku. Přijde mi, že doba je otevřená, že kamkoliv jsme přišly a kdekoliv jsme zpívaly, tak k nám byli všichni otevření.

Co si na svobodách, které dnešní doba přináší, užíváte nejvíce?

V souvislosti s produkcí hudby je to určitě, že si můžeme s holkama vybrat, co chceme zpívat. Obecně mi přijde, že se koná spousta hrozně hezkých akcí, na které nás zvou, různorodost je skvělá.

Zpívaly jsme s holkama na Le Marketu v Praze. Jedna z nejzajímavějších akcí byla, když jsme loni rapovaly na koncertu ve Fóru Karlín s raperem Restem. Holky zpívaly několikrát na Rock for People, na festivale Atmosféra na Slovensku. Akcí bylo za poslední roky tolik, že to nedokážu vyjmenovat všechno.

SERIÁL ČESKÉHO ROZHLASU NAROZENI DO SVOBODY Je jim méně než 35 let, narodili se po pádu totality, do svobody. Český rozhlas a web iROZHLAS.cz přinášejí příběhy 35 inspirativních mladých lidí, kteří jsou aktivní, pro svoje okolí dělají „něco navíc“ nebo nezištně pomáhají. Všechny vydané díly seriálu NALEZNETE ZDE.