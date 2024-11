„Měl jsem to naplánované od tří let.“ Jan Žatko pomáhá jako praktická sestra v domově pro seniory

Co pro vás znamená svoboda?

„Svoboda? Když člověk není upoutaný k stereotypnímu životu. Nemusí řešit zdravotní problémy či finanční stav. Může cestovat, vyjadřovat se a rozvíjet se bez omezení. Tohle je hodně složitá otázka, o které by se dalo mluvit dlouze. Za mě osobně v dnešní době svoboda neexistuje. Ani ti nejúspěšnější nedokážou říci, že jsou stoprocentně svobodní. Každý má povinnosti a problémy, je to přirozená věc. Svoboda je podle mého pouze naivní iluze o ideálním životě. Ovšem, co je ideální, neví nikdo, jelikož je to individuální.“