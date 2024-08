Soud vyhověl stěžovatelce žalující festival Open air v branických Ledárnách. Nesmí ji ‚obtěžovat hlukem‘

Obvodní soud pro Prahu 4 vyhověl stěžovatelce, která zažalovala provozovatele Open air festivalu v pražských branických Ledárnách. V prvoinstančním rozsudku nařídil společnosti Netradiční koncerty, aby se „zdržela obtěžování žalobkyně hlukem z venkovní hudební produkce“. Na svém webu to uvedly Lidové noviny, které mají k dispozici protokol z jednání. O podobném rozsudku vyneseném počátkem července informovaly Hospodářské noviny. Praha 22:28 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obvodní soud pro Prahu 4 vyhověl stěžovatelce, která zažalovala provozovatele Open air festivalu v pražských branických Ledárnách (koncert v branických Ledárnách) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudy provozovateli přikázaly, že nesmí obtěžovat obyvatele zvukem hlasitějším než 64 decibelů, což odpovídá úrovni běžného hovoru.

Rozsudek přitom neurčuje, jak hlasitě mohou muzikanti hrát a ani jaký hluk může být jinde. Ale na zahradě stěžovatelů, kteří uspěli, nesmí být hluk z koncertu vyšší než 64 decibelů.

„Důležité je, že oba soudy se shodly na stejné hodnotě. Ta vychází z odborného doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk, kde je hodnota 64 decibelů uvedena jako mezní,“ sdělil serveru Lidovky.cz právník Miloš Závora, který zastupuje žalující občany. „Byť je doporučení nezávazné, tak soudy svým výrokem potvrdily, že je odborně v pořádku, a budou ho aplikovat,“ dodal.

Rozsudky nejsou pravomocné, pořadatelé koncertů na dotaz serveru nereagovali. Soudkyně Karolina Šorbanová, které se jedna ze stížností dostala na stůl, uvedla, že jde o precedentní rozsudek. Připustila, že se pořadatelé koncertů pravděpodobně odvolají, a kauza tak podle ní skončí až u Nejvyššího soudu.

Sezona v ledárnách letos začala 12. června koncertem kalifornské hvězdy žánru ska The Interrupters a končí 12. září koncertem slovenské kapely No Name. V týdnu je na programu vždy několik koncertů.

Pražský magistrát se v minulosti po stížnostech stovek občanů rozhodl problém v Braníku řešit vyhláškou, která měla platit od předloňského července a stanovila by pravidla pro konání velkých akcí. Pořadatelé koncertů a umělci však na návrh vyhlášky reagovali peticí, která varovala před „vypínáním kultury“ v celé Praze.

Tehdejší radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová petici označila za dezinformační a přizvala organizátory k jednání. Na něm se obě strany shodly, že nebudou problém řešit restrikcemi, ale dohodou. Pořadatelé už v minulosti instalovali speciální ozvučení, které podle nich minimalizuje únik zvuku do okolí areálu.