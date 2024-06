Bubnování povoleno. Soud zamítl žalobu sousedů, kteří si stěžovali na fandění při fotbalových zápasech

Lidé ve Studenci na Semilsku můžou při fotbalových utkáních tamního týmu opět fandit dle libosti. Rozhodl o tom Krajský soud v Hradci Králové. Hlasité fandění a bubnování při zápasech se nelíbilo některým lidem žijícím v blízkosti sportoviště. Požadovali proto ochranu před nadměrným hlukem. Studenec 14:09 21. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbal (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Lidé ve Studenci nejvíc fandí při zápasech A mužstva. Na fotbalová utkání většinou chodí fandit 200 až 300 lidí, při důležitých zápasech až 500. Lidé hráče hlasitě podporují, zpívají, ale také bubnují nebo hrají na jiné hudební nástroje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejvíc lidé ce Studenci fandí při zápasech A mužstva. Na utkání většinou chodí fandit 200 až 300 lidí. Při důležitých zápasech až 500

A právě to vadilo lidem, kteří bydlí v blízkosti sportoviště. Obrátili se proto na soud.

Kauza se řeší už čtyři roky. Poprvé se touto neobvyklou stížností zabýval Okresní soud v Semilech, který bubnování na stadionu zakázal. Rozhodnutí ale bylo nepravomocné.

Následně se ke krajskému soudu odvolaly obě strany, tedy Sportovní klub Studenec i rodina bydlící u hřiště.

Krajský soud v Hradci Králové teď ale uvedl, že hluk nepřiměřený není a že na hudební nástroje hraje řada fanoušků na různých zápasech v celé republice a zakázat je nelze. Rozhodnutí krajského soudu je pravomocné.

Marketing už není sprosté slovo, říká šéf komunikace FK Teplice. Fotbalové kluby těší větší zájem fanoušků Číst článek

Starosta Studence Tomáš Chrtek (nez.) Českému rozhlasu nechtěl rozhodnutí soudu komentovat s tím, že za poslední čtyři roky o kauze mluvil několikrát. Uvedl ale, že víceméně souhlasí s předsedou klubu Václavem Vanclem a že občanům nezazlívá, že využili svého práva a o zákaz fandění usilovali.

Předseda klubu Vancl v minulosti poukázal na to, že pokud by soud pravomocně zakázal bubnování na stadionu ve Studenci, mohli by se stížnostmi k soudům přijít stovky lidí z celé republiky, kteří také bydlí u fotbalových hřišť.

Jestli se situace v obci uklidní, zatím není jasné. Obyvatelé Studence se můžou ještě dovolat k Nejvyššímu soudu.