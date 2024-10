Vystoupit v Carnegie Hall je jako olympiáda. Dostat tři koncerty je výjimečné, říká šéf České filharmonie

Rok české hudby vrcholí. K oslavám se v prosinci připojí také legendární Carnegie Hall v New Yorku, jeden z nejslavnějších koncertních sálů světa, ve kterém vystoupí i Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor a Pavel Haas Quartet. „Budeme hrát Smetanu, Dvořáka, Janáčka, ale taky Gustava Mahlera, který se na území dnešní České republiky narodil,“ říká ředitel České filharmonie David Mareček pro Český rozhlas Dvojka. JAK TO VIDÍ... New York/Praha 17:50 27. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Koncertovat v Carnegie Hall je výsledek mnohaleté práce spousty lidí. Nefunguje to tak, že se něco někdy domluví, ale s velkými světovými sály musíte být neustále v kontaktu. Takže si pravidelně voláme. A samozřejmě je to hlavně práce hudebníků. Jiří Bělohlávek se s Českou filharmonií vrátil do Carnegie Hall po deseti letech v roce 2014 a Semjon Byčkov pak toto spojení potvrdil v roce 2018. Teď jedeme na tři koncerty, což je výjimečné, protože Carnegie Hall málokdy dá více než jeden koncert,“ přibližuje generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Česká hudba v Americe

Podle klavíristy je to důkaz toho, že česká hudba Ameriku zajímá. „Carnegie Hall je totiž komerční sál, který je nutné vyprodat. Když ho vyprodáte, pozvou vás. A tak mám radost za českou hudbu, protože tam budeme hrát Smetanu, Dvořáka, Janáčka, ale taky Gustava Mahlera, který se na území dnešní České republiky narodil, takže si ho troufáme zařadit do širší skupiny českých nebo s Českem souvisejících autorů.“

Americké vystoupení si bude moct poprvé vychutnat i české publikum. „Pokaždé když mluvím o zahraničním zájezdu, mám trochu špatný pocit, že české publikum z toho vůbec nic nemá. My koncertujeme v Americe, ale kdo si koupí letenku do New Yorku a půjde tam na koncert? Skoro nikdo. Proto jsme se rozhodli 4. prosince ve 20.00 hodin zprostředkovat koncert do Česka prostřednictvím volně dostupného streamu z Carnegie Hall, kde zazní první tři části z Mé vlasti Vyšehrad, Vltava a Šárka s Českou filharmonií a Semjonem Byčkovem.“

V Carnegie Hall vystoupí na samostatném koncertě i členky a členové Pražského filharmonického sboru pod vedením šéfdirigenta Lukáše Vasilka. „Kromě toho ale budou mít 4. prosince i venkovní hudební vystoupení na Times Square, kde sbor zazpívá některé české koledy, ale také americké gospely. Vystoupení bude trvat jen 20 minut, aby zpívající nenastydli a mohli potom účinkovat v Carnegie Hall.“

Normální dům na Manhattanu

Mít koncert v Carnegie Hall je podle Marečka stejný svátek jako třeba olympiáda nebo mistrovství světa v hokeji či fotbalu.

„Vždycky mě fascinuje, že zvenčí to je normální dům. Nečekáte, že je uvnitř koncertní sál. Publikum to v přenosu zřejmě neuvidí, protože to asi bude stejné, jako když se člověk dívá na hokej nebo fotbal, kdy jde o skvělý zážitek, ale atmosféra stadionu je nepřenositelná. Nicméně když vstoupíte do Stern auditoria, hlavního sálu Carnegie Hall, dýchne na vás monumentalita i přesto, že sál je vlastně strašně jednoduchý.“

Ještě patrnější je to podle Marečka seshora, ze dvou balkonů, z nichž je krásně vidět a výborně slyšet. „Když stojíte nahoře a vidíte celý sál před sebou, pojímá vás až závrať, protože elevace je tam prudká. Hlavně ale celý prostor budí obrovský respekt – nejenom tím, jak je velký, ale i tím, kdo všechno v něm vystupoval a že je to opravdu hudební mekka,“ uzavírá David Mareček.