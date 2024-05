ONLINE: Speciální koncerty i nasvícení památek. Česko si připomíná dvacet let od vstupu do EU

Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní oslav k výročí 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie v rámci zahájení pražského hudebního festivalu United Islands of Prague. Akce s názvem Zažijte Evropu se koná od 12 hodin na pražském Střeleckém ostrově, Náměstí Václava Havla, v Europa Experience a v blízkém okolí. Na mostě Legií k výročí vznikne speciální tramvajová zastávka Evropa.

