Zemřel ‚král bílého blues‘ John Mayall. Britskému hudebníkovi bylo 90 let

Ve věku 90 let zemřel britský bluesový hudebník John Mayall. Nejslavnější období zažil ve druhé polovině 60. let minulého století, kdy v jeho kapele hrál na kytaru Eric Clapton. Oznámení o Mayallově úmrtí se objevilo na jeho účtu na instagramu. „John Mayall nám dal devadesát let neúnavné snahy vzdělávat, inspirovat a bavit,“ uvádí se v příspěvku. Zemřel v pondělí u sebe doma v Kalifornii.

24. července 2024