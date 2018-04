Čintamani a ptáci. Národní galerie vystavuje orientální koberec ze 16. století, inspiroval i Karla Čapka

Jeden z nejvzácnějších orientálních koberců v českých sbírkách je uložený v depozitáři Národní galerie. Ta ho chce vystavit v srpnu na výstavě nazvané Záhada Čapkova koberce. Jde totiž o koberec, který inspiroval právě spisovatele Karla Čapka k napsání povídky Čintamani a ptáci. Praha 14:25 1. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Čapek na archivní fotografii ve svých třiceti letech. | Foto: Wikimedia | Zdroj: Public domain

„Já jsem zatím ten koberec rozhodil a mně vám tak zabouchalo srdce. On to byl bílý anatolák ze 17. století, místy už naveskrz prochozený, ale abyste věděli, byl to takzvaný ptačí koberec se vzorem čintamani a ptáky. To totiž je božský a zapovězený vzor. Já vám říkám, to je nesmírná rarita. A tady ten kus byl aspoň pět krát šest metrů veliký, krásně bílý, s tyrkysově modrou a růžovou.“

Těmito slovy popsal Karel Čapek v povídce Činatmani a ptáci legendární koberec. Tato známá (a později zfilmovaná) povídka má svůj původ ve skutečném příběhu. Stal se na začátku 20. let minulého století.

V té době se Karel Čapek zajímal o orientální koberce. A v jednom pražském obchodě na takový unikátní koberec narazil a toužil ho koupit. Majtelka obchodu ho ale nikdy neprodala, ani Karlu Čapkovi.

Národní galerie nabízí i snímek. „Vzor čintámani na koberci z dílny falzifikátora Teodora Tuduca, Rumunsko, 30., případně 40. léta 20. století,“ píše.

„Možná to bylo trošku jako v povídce, koberec nebyl na prodej a kromě toho, jak potvrzuje legenda, i vzpomínky Heleny Kožehulové – neteře Karla Čapka – Čapek se jej snažil, jako každý sběratel, získat poměrně levně. Zatímco narozdíl od paní Severýnové v povídce Helena Zajíčková znala hodnotu svého zboží a na nízkou cenu nepřistoupila,“ vysvětluje Radiožurnálu Zdenka Klimtová kurátorka Národní galerie.

Právě ta ho získala před čtyřmi lety do svých sbírek. Koberec je ještě starší, než se předpokládalo. Vznikl zřejmě už ve druhé polovině 16. století a je to jeden z nejstarších orientálních koberců v českých sbírkách.

Národní galerie ho zrestaurovala a od srpna ukáže ve Veletržním paláci na výstavě nazvané Záhada Čapkova koberce.