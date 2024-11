SOUTĚŽ: Vydejte se na výpravu časem s Atlasem prehistorických živočichů

„Fascinace pravěkem a vývojem života je odrazem naší touhy pátrat po svých kořenech, odkud jdeme a kam míříme,“ píše v předmluvě knihy Martin Mazuch z Ústavu geologie a paleontologie Přírodní fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Odkazuje se přitom na téměř 200letou tuzemskou tradici paleontologických výzkumů a popularizace jejich výsledků, v čele s publikacemi profesorů Josefa Augusty a Zdeňka Vlastimila Špinara doprovázené ilustracemi Zdeňka Buriana.

A že je za čím se ohlížet. Život na Zemi se totiž začal rozvíjet před 3900 miliony let. Teprve před zhruba 540 miliony let ale spatřily světlo světa organismy vybavené pevnými schránkami a kostrami, které překonaly věky, aby se staly mementem utváření života na naší planetě.

V novém výpravném atlasu se čtenáři potkají s pestrou směsí obratlovců, kteří žili od starších prvohor až do konce poslední doby ledové před 12,5 tisíci lety. Obývali přitom jak vodní toky, tak souš, a někteří dokonce zvládli křižovat oblohu.

„Nechybí známí populární dinosauři, od druhohorních zástupců až po jejich přežívající potomky – ptáky. Nejvíce je zastoupena skupina fosilních savců, která je symbolem vývoje od posledního hromadného vymírání na konci druhohor do současnosti a za jejíž pochybné vyvrcholení se nadutě považujeme my sami,“ doplňuje paleontolog Mazuch.

