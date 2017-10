Praha je pokaždé jiná, říká spisovatelka Margaret Atwoodová. V Česku převzala Cenu Franze Kafky

Do Prahy přijela kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Autorka knih jako Příběh služebnice nebo Modrovousovo vejce si převzala Cenu Franze Kafky - mezinárodní ocenění, které v minulosti dostal například Ivan Klíma, Haruki Murakami nebo naposledy Claudio Magris. Světově známá autorka si v Česku našla si čas i na svoje fanoušky. Praha 19:31 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spisovatelka Margaret Atwoodová | Foto: Ralph Orlowski | Zdroj: Reuters

"Její knížky mi připadají velmi zajímavé. Líbí se mi, jak jsou příběhy vyprávěné v dystopické budoucnosti, zároveň ale kritizují, co se děje teď. Myslím, že se z toho můžou lidé hodně naučit," říká šestnáctiletý student, který si přišel do pražského knihkupectví Globe podepsat knihu. Těch podepsala Margaret Atwoodová za hodinu stovky.

I když autorka ochotně pokračovala i venku na ulici, program má nabitý. Prahu už zná ale poměrně dobře. Poprvé tu byla před třiatřiceti lety. "Od té doby jsem tu byla několikrát. A pokaždé je to jiné. Jak si dokážete představit, odlišné to bylo před rokem ´84, jiné to je po přelomu osmdesátých a devadesátých let."

V osmdesátých letech se lidé podle spisovatelky o Kafku moc nezajímali. Teď už je v Česku znovu slavný. Ocenění, které nese jméno pražského spisovatele, si Atwoodová velice váží.

"První literární dílo, které jsem napsala, a nebylo spojené se školou, se týkalo Franze Kafky. O něm jsem četla v 50. letech ještě jako studentka."

Atwoodová je také feministickou a sociální aktivistkou. O víkendu si odnesla z frankfurtského knižního veletrhu mírovou cenu. Jako laureátku letošní Ceny Franze Kafky čeká Atwoodovou v Praze ještě jedna autogramiáda ve středu odpoledne.