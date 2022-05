Cirk La Putyka vystupuje se studenty z Kyjeva. ‚Málem jsem se rozbrečela,‘ vypráví jejich vedoucí

S desítkami svých studentů utekla prorektorka Kyjevské akademie cirkusových a scénických umění Nina Araya do Prahy. Další stovky studentů našly azyl po celé Evropě i ve světě. V Praze studenti studují herectví na HAMU a se souborem Cirk La Putyka trénují. Připravili společně představení Boom a účinkují i ve hře Cesty. V kolika letech studenti s cirkusem začínali? A je český přístup k novému cirkusu odlišný od toho ukrajinského? Praha 22:37 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nina Araya, prorektorka kyjevské cirkusové školy | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Jaké to je, být už dva měsíce v Praze?

Cítím se samozřejmě lépe. Necítím se tu sice jako občanka, ale město je krásné, lidé jsou velmi pohostinní. Jsem ráda za své studenty – mohou trénovat, být na bezpečném místě, mohou říct svým rodičům, že jsou v pořádku a že budou mít večer vystoupení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když jste členkou cirkusové komunity, je to napořád. Jste součástí rodiny, komentuje Nina Araya to, jak studenty kyjevské cirkusové akademie přijali po celém světě

Jak to vypadá ve vaší škole v Kyjevě? Jestli se budete chtít vrátit, máte vůbec kam?

Máme štěstí. V Kyjevě padaly nějaké bomby, ale nedošlo k poškození našich prostor. Samozřejmě se budeme chtít vrátit. Už jsme nad tím přemýšleli, ale v současné době máme řadu obav.

Je to velmi riskantní, nevíme, kdy to zase začne. Všechno se mění hrozně rychle, během hodiny. Proto jsme se rozhodli, že počkáme a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Prostě čekáme, až válka skončí.

Dívala jsem se na facebookovou stránku vaší akademie. Kde všude jsou studenti vaší akademie? Po celé Evropě nebo i ve světě?

Jsou v celé řadě míst, jsem za to hrozně ráda. Máme třicet studentů tady, v Cirku la Putyka, a také na HAMU. Studují cirkusové umění, na HAMU studují herectví. Pak máme 30 studentů ve Veroně v Itálii, 60 studentů v Berlíně, 100 studentů v Budapešti. Další jsou ve Francii, Rakousku. Některé studenty máme dokonce v Austrálii.

Pochopila jsem, že vaše škola je velká, ale zároveň není lehké se tam dostat. A že jen vůle nestačí...

Není to jednoduché. Škola je opravdu velká, je to obrovská akademie. Máme 750 studentů, řadu profesorů a trenérů, kteří studentům pomáhají na jejich cestě, aby se stali umělci. Je to velmi tradiční škola, a proto se našim studentům líbí tady, je to tu volnější. Říkají, že u nás se pořád musí věnovat akrobatice, učitelé je do toho nutí. Tady jsou prý na ně všichni milí, mohou si trochu oddechnout.

Chápu to, jsou to teenageři, nechtějí pořád jen intenzivně pracovat. Tak je to teď, ale pokud chcete dosáhnout vynikajících výsledků, intenzivně pracovat musíte. Situace je taková, že řada studentů odjela, ale pořád trénují, pořád své dovednosti procvičují.

Je cirkus rodina?

Když jste členkou cirkusové komunity, je to napořád. Je to nejúžasnější věc, co se vám může stát. Lidé od cirkusu jsou velmi milí, je to pro ně osobní záležitost. Když se tomu věnujete, jste součástí jejich rodiny.

Hostí vás, starají se o vás, pomáhají vám. Chápou vás. Samozřejmě jde o profesní dovednosti, ale zároveň je to velmi milá a přátelská komunita.

První představení Boom jste měli pár dní po vašem příjezdu.

Ano, Rosťa Novák je génius. Produkce představení se mu podařila během dvou dní. Jednalo se o spolupráci ukrajinských studentů a českých studentů Young Blood.

Byla jsem překvapená. Když vystupujete na jevišti, je to náročné, zvlášť když jste mladí. Ale další věc je, že musíte spolupracovat s dalšími lidmi. Nevím, jak to Rosťa Novák zvládl, ale stalo se to, podařilo se to a bylo to krásné. Nejsem až tak emocionální, ale zažívala jsem momenty, kdy jsem se málem rozbrečela.

Jak vypadá studium cirkusového umění na Ukrajině? A čemu se věnují její absolventi? Poslechněte si celý rozhovor.