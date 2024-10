Medaili Za zásluhy má i exšéf České televize Dvořák. Je prvním vyznamenaným generálním ředitelem

Státní vyznamenání na Pražském hradě převzal také bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák. Od prezidenta Petra Pavla dostal medaili Za zásluhy. Vyznamenání dostal jako první polistopadový ředitel veřejnoprávní televize. Profily vyznamenaných Praha 21:05 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Televizi Nova vedl Petr Dvořák osm let. V čele České televize byl dvanáct let | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas

Petr Dvořák se narodil v Českých Budějovicích a vystudoval kybernetiku na ČVUT, titul má také z Chicagské univerzity. V roce 1989 vstoupil do komunistické strany.

V 90. let začal Dvořák spolupracovat se skupinou PPF - byl předsedou dozorčí rady eBanky a také v představenstvu Slavie. Společně s PPF vstoupil na začátku tisíciletí do televize Nova. V roce 2003 se stal jejím generálním ředitelem.

Ve vedení televize Nova zůstal Dvořák osm let. V roce 2011 se stal generálním ředitelem České televize.

„Duše České televize je, řekl bych, zaprášená. Trochu pod nánosem pavučin. A trochu ustrašená. Byl bych rád, aby cílem celé mé práce, která by měla mít v České televizi dobu trvání šesti let, bylo, aby se opět stala sebevědomou, moderní institucí, která si uvědomuje, že má v rámci českého mediálního trhu svou nezastupitelnou roli. A která bude ochotná a schopná vytvářen nebo ukazovat, že je to moderní firma,“ řekl tehdy ve vysílání Radiožurnálu.

Veřejnoprávní televizi vedl Petr Dvořák 12 let. Byl tak nejdéle sloužícím polistopadovým generálním ředitelem České televize. Zasloužil se mimo jiné o rozšíření programové nabídky, Česká televize spustila třeba dětskou stanici Déčko.

„Česká televize po 12 letech, které jsem v ní strávil, se stala nejrespektovanější mediální institucí České republiky. Je to instituce, která je důvěryhodná, stabilní, finančně zabezpečená. Je to instituce, která prokázala, že umí být kreativní a že se umí odlišit od komerčních televizí,“ hodnotil své působení.

V čele České televize skončil Dvořák loni. Odchod neplánoval a rozhodnutí radních ho překvapilo. „Zřejmě asi život chtěl, abych Českou televizi opustil v jejích nejlepších letech a v nejlepším stavu, v jakém kdy byla. A abych se poohlédl po něčem dalším,“ potvrdil pro Médiář.

Dvořák se angažuje ale i mimo média. Společně s partnerkou vlastní třeba pražskou galerii Leica.

Někdejší ředitel České televize Petr Dvořák | Zdroj: Česká televize