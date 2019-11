Špionská série Bez vědomí nastavuje nekompromisní zrcadlo naší minulosti i současnosti

Nový český seriál z produkce HBO dějově působí jako prolog k loňskému Rédlovi, tematicky zase připomíná tuzemskou verzi oscarových Životů těch druhých. Ačkoli se vrací do doby před třiceti lety, nikdy nepůsobí historicky. Daří se mu velmi zřetelně odrážet slova svých tvůrců: někdy je pohled do minulosti současně i pohledem na přítomnost. Recenze Praha / Londýn 13:22 13. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ke třicátému výročí sametové revoluce uvádí televize HBO nový český seriál z vlastní produkce. Bez vědomí, šestidílné špionážní drama v režii Ivana Zachariáše, není výrazné pouze tím, že se pouští do žánru, který u nás ještě není tolik ozkoušený. Televize poprvé v souvislosti s domácí tvorbou zpřístupní celou sérii v kuse. Všechny epizody budou dostupné od 17. listopadu na videotéce HBO GO k takzvanému binge-watchingu.

Dává rozum, že si chce HBO ozkoušet stále populárnější formu seriálové distribuce, a nalákat tak třeba i mladší diváky zmlsané netflixovskou produkcí určenou k přímé, rychlé konzumaci.

Bezútěšný příběh Ondřeje Gabriela z druhé poloviny roku 1989 přitom není v žádném případě snadné sousto pro konzumaci v jednom sezení. Pokud se ho tak ale někdo rozhodne sledovat, možná si tím udělá lepší přehled v jeho větvi dějových linek, opakujících se lokacích a hrstce postav, jejichž cesty se v nich postupem času začnou křížit. Není to zrovna seriál, u kterého si jde čas od času odhlédnout do mobilu.

Všechno začíná u houslistky Marie (Táňa Pauhofová), která s manželem Viktorem (Martin Myšička) na konci 70. let utekla do Velké Británie. Zprávy o revolučních bouřích v Polsku a Maďarsku jí dávají naději, že se k podobným událostem schyluje i v Československu. V srpnu 1989 Viktor vyslyší její přání, aby se vydali rodnou zemi navštívit.

Nedlouho po jejich příjezdu je oba smete ze silnice auto. Když se Marie probere v nemocnici, zjistí, že Viktor zmizel. Lékaři tvrdí, že ho k ošetření nikdy nepřijali, a její vlastní zranění označují za potlučení v podroušeném stavu. Údajně ji totiž našli před vyhlášenou putykou, kde se scházejí disidenti.

Odhodlaná najít svého muže se zaplétá čím dál hlouběji do politických machinací a sítě zahraničních tajných služeb, které podle svých zájmů vstupují do veřejných záležitostí. Odhalí tím svět skrytý všem obyčejným lidem. Výslechy, odposlechy, složky s krycími jmény, šifrované zprávy, únosy za bílého dne. To vše ve snaze získat co největší moc v tom novém, svobodném státě.

Podle tvůrců bylo záměrem přesunout vzájemné přetahování sil mezi západními a východními rozvědkami, pro které v zahraničních filmech a seriálech bývá střed Evropy jakousi šachovnicí, nezvykle právě rovnou do jejího středu – na onu šachovnici. Vytváří to pocit, jako by nejen osud republiky, ale i jednotlivé osudy lidí, ovládaly nitky zvenčí.

Nejpalčivější otázkou seriálu je proto nejen, kdo z jeho aktérů je hráčem pro jakou stranu, ale zda jedna ze stran nepodceňuje to, kam až na hrací ploše dosáhne ruka soupeře.

Jak ukazují už úvodní titulky doprovázené zneklidňující melodií Rachmaninovy skladby Vocalise, každá z postav seriálu svým způsobem přežívá ve spánku. Nedokáže uniknout tomu, co se na ni chystá. Žádná její volba není skutečně svobodná. Historické události se s ní vypořádají po svém.

V průběhu šesti epizod se vodící nitky stávají stále neodbytnější, stále zřetelnější přítomností v chladné, mlhou zalité Praze a jejích stejně odměřených tmavých fasádách budov. A jde na vrub tvůrcům, že ani jedna ze stran, která po šachovnici tahá s figurkami, z toho nevychází v lepším světle.

Bez vědomí drama

ČR, 2019, 6 min

Režie: Ivan Zachariáš

Scénář: Ondřej Gabriel

Hrají: Táňa Pauhofová, Martin Myšička, Jan Vlasák, Martin Hofmann, Lenka Vlasáková, Petr Lněnička, Hattie Morahanová, David Nykl, Kristýna Maléřová-Podzimková, Martin Huba Hodnocení: 80 %

Mnoho se toho také řekne o Češích. Jak si o sobě myslíme, že nejsme východní Evropa, jak si dokážeme dobře zvykat na život ve svrabu a kdo je vlastně naším nepřítelem. Bez vědomí je tím pádem ideální pro divácké lamentace typu: „A takhle je to pořád!“ Vlastně to vyznívá tak, jako by se jinde než právě u nás nemohl ani příběh odehrávat. Funguje jen díky naší společenské mentalitě: té, co postupem let nakazí i cizince a nikdy zcela neopustí ani ty, co z domoviny odešli.

Výrazným motivem, i přes kulisy tradičně mužského světa, je dále role žen v podobně bezútěšných podmínkách. Zatímco jsou ostatními ponižovány, vedou děj kupředu. Ačkoli každá k tomu má jiné prostředky i omezení. Vedle Marie je to její starší sestra Hanka (Lenka Vlasáková), která se musela v životě potýkat nejdříve s následky otcova disidentství a později sestřinou emigrací, sekretářka Miluška (Kristýna Podzimková) nebo britská diplomatka Susanne (Hattie Morahanová).

V dalších rolích se pak představí například Jan Vlasák a Martin Hofmann jako příslušníci státní bezpečnosti, David Nykl jako pracovník britského ministerstva zahraničí nebo Petr Lněnička jako klavírista a Mariin bývalý přítel.

DEEP FAKE Za pozornost stojí i marketingová kampaň, která se několik dní před premiérou minisérie objevila na sociálních sítích. Ukazuje, jak snadno se dalo a stále dá, dnes akorát za použití jiných prostředků, manipulovat s lidmi.

Poslední seriálová spolupráce Ivana Zachariáše s HBO sklidila natolik pozitivní diváckou i kritickou odezvu, že se u všech následujících temných, atmosférických kriminálek z českého pohraničí automaticky nabízela otázka, zda je to „alespoň tak dobré jako Pustina“. S Bez vědomím může udělat to samé pro špionský žánr. I když kdo ví, jestli se ho tu někdo pokusí v nejbližší době následovat.

S debutujícím scenáristou Ondřejem Gabrielem a kameramanem Janem Velickým vytvářejí komplexní, mrazivý seriál, který nejen svými dramatickými kamerovými nájezdy a znepokojivou hudbou odkazuje na klasické žánrové filmové i televizní počiny ze 70. a 80. let. V tuzemské soutěži, z níž se rozhodně netají dech, má proto jasný titul seriálové události roku.

Šestidílná série Bez vědomí má premiéru na HBO a HBO GO 17. listopadu.