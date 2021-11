Rychlokvašný Případ Roubal zve na psychopatického Čermáka, nabídne ale jen mdlé ‚udělej si sám‘ krimi

Jako diváci jsme fascinováni sériovými vrahy a psychopaty. Možná to souvisí s nepředvídatelnou náturou, se kterou bývají zobrazováni na našich obrazovkách a plátnech kin. Chaos vřící za zdánlivě vyrovnaným zevnějškem. Intenzivní pohled a koutky rtů ležérně se zdvihající do nebezpečného úšklebku, ze kterého se nám kroutí prsty na nohou.

Ví to hollywoodští producenti i tvůrci nekonečného množství dokumentárně-kriminálních seriálů na Netflixu, kteří se k sériovým vrahům jako velmi vděčnému tématu často vrací. A nejspíš doufají, že se jim podaří vykřesat někde podobně uchvacující energii, jako když Anthony Hopkins s ledovým klidem ponoukal Jodie Foster, aby přistoupila blíž ke sklu jeho cely.

Už se zdálo, že tohoto trendu využijí i autoři českého Případu Roubal, pilotního projektu pod značkou Voyo Originál, tedy původní produkce streamovací služby televize Nova.

Ivan Roubal a jeho herecký představitel Hynek Čermák v seriálu Případ Roubal | Foto: Česká televize / TV Nova | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

Kauza sériového vraha Ivana Roubala už ve své době působila jako vymyšlená týmem scenáristů. Táhla se několik let, kdy kriminalisté mnohdy marně sbírali důkazy, aby mu prokázali v tuzemsku nevídaných sedm vražd. Nakonec byl tehdy osmačtyřicetiletý zemědělec v roce 1999 odsouzen k doživotí za pět z nich.

V jeho příběhu ale nechybělo ani pochybení soudce, předčasné propuštění z pankrácké věznice následované bezprostředním zatčením před zraky médií, nebo třeba únos svědků.

Sám Roubal byl navíc zajímavou patologickou postavou. Pracoval sám. Nikdy nebyl součástí žádné zločinecké skupiny, která by mu kryla záda. Vraždil brutálně a své oběti si vybíral bez hlubších motivů, často jen na základě osobní msty či antipatií. Ostatní si naopak získával svým charismatickým, dobráckým vystupováním.

Že seriál vystavěný na soudním řízení s jeho osobou bude postrádat jakékoli napětí i příchuť, se tak automaticky zdá být nepravděpodobné. A přesto se to Případu Roubal daří.

Ve hře je tu více faktorů. První, který nejspíš překvapí diváky nejvíce, je ten, že Roubal tu platí víceméně pouze jen za šum v pozadí morálního příběhu o mladé ambiciózní advokátní koncipientce Daniele (Kamila Trnková), která po ránu dělá jógu ve spodním prádle, do kafe si drtí oblbující prášky a využívá svého naslouchátka k odposlouchávání cizích hovorů. Víc prostoru než snaze pochopit, kým Roubal byl, se tu dostane jejím milostným dramatům.

Ale proč ne. I Clarice byla naší vstupenkou k Lecterovi. Jenže Daniela se takhle blízko k Roubalovi nedostane – a to je ani nedělí skleněná bariéra. V jednu chvíli od něj dostane origami zvířátko, v druhé mu odečte ze rtů, že si mumlá náboženskou litanii. Čermák má jen pár příležitostí, aby rozjel své psychopatické herectví naplno. Usedne ke stolu, aby sepsal jména těch, kteří mu ukřivdili. Maniakálně se rozesměje. Vykoupe se v nebeském světle.

Zbytek je Roubal bez Roubala. Jo, kdyby tu byl, určitě by řekl… Jenže on jen přihlíží vlastnímu příběhu za tlustými brýlemi z lavice obžalovaného. Lidé se ho buď děsí, nebo horečně brání jeho neposkvrněný charakter. My jako diváci ale nemáme proč ani na moment zapochybovat.

PŘÍPAD ROUBAL krimi drama

ČR, 2021, 3× 50 min Režie: Tereza Kopáčová

Scénář: Tomáš Bombík, Zdeněk Jecelín, Václav Hašek

Hrají: Hynek Čermák, Kamila Trnková, David Švehlík, Dagmar Havlová, Jan Čenský

Pro nás je to jen ten úlisný pán, co se prohlašuje za oběť havlismu, a státní zástupkyně s tváří Dagmar Havlové Veškrnové přitom má co dělat, aby se nepodívala přímo do kamery a neprotočila oči.

Čím byl Roubal tak neodolatelný nebo jak se mu dařilo tak dlouho unikat spravedlnosti, si musíme vypátrat sami. Naštěstí nebudeme jediní, protože seriál spadá do současného žánru „udělej si sám“ krimi, kde vedle vyšetřovatelů v čele s Davidem Švehlíkem sbírá důkazy i náhodná sousedka od rány (Regina Rázlová, která si natáčení očividně užívala) nebo sama Daniela.

Tvůrci se chlubí tím, že Případ Roubal spíchli v rekordním čase – podle režisérky Terezy Kopáčové to měl být pouhý půlrok od prvního písmena scénáře do premiéry. Právě zřetelná rychlokvašnost ovšem celý projekt nejvíc zrazuje.

Tři epizody o 50 minutách vyznívají jako úvod k pokračování, které nepřijde. A jediné, co vyprávění zachraňuje před úplnou mdlostí a povrchností, je psychedelická hudba nebo devadesátkový motiv, v převážné míře zastoupený starou pražskou soupravou metra nebo účesem na Jágra.

První větší pokus televize Nova udělat ze své streamovací platformy český Netflix ukazuje, že rychle sestavený znamená také snadno zapomenutelný. Zlí jazykoví by mohli tvrdit, že jde tím pádem o úspěch.

Třídílnou minisérii Případ Roubal uvádí streamovací platforma Voyo. První epizoda měla premiéru v pátek 26. listopadu.