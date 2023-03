‚Rodiče a přítel mi pomohli si uvědomit, že jsem třetí.‘ Tyčkařka Švabíková medaili nejprve nevěřila

Bronzová medaile v parádním výkonu. Co se vám honí hlavou?

Jsem třetí, je to fantastické. Do poslední chvíle jsem ani nebyla dojatá, pořád jsem v to asi nedoufala, ale pak mě strašně dojalo, když jsem viděla plačící rodiče. A když za mnou přiběhl Ondra mi pogratulovat, než odjede na hotel se soustředit na další den. To mě úplně dostalo, sundalo a asi mi to pomohlo si uvědomit, že jsem třetí.

Poslechněte si rozhovor s bronzovou medailistkou z halového mistrovství Evropy Amálií Švabíkovou

Sedmibojař Ondřej Kopecký ten vedle vás v sektoru výškařů bojoval. Sledovali jste se navzájem?

Sledovali, hrozně jsme se na to těšili a mrzí mě, že se Ondrovi ta vejška nepovedla. Bylo těžké se soustředit jeden na druhého, hlavně sami na sebe, protože jste tam sami a po očku sledujete svého partnera. V tomhle to bylo náročné.

Váš projev byl úplně jiný, než v kvalifikaci. Čím to bylo?

Kvalifikace a finále jsou úplně odlišné závody. Kvalifikace je o dost těžší než finále. Ve finále už si to můžete užívat, ale musíte se soustředit hlavně na vejšky a sami na sebe. Rozcvičení bylo marné, dost jsem se trápila a neudělala jediný pořádný skok, takže jsem vůbec nevěděla, co od sebe očekávat. Snažila jsem se zkoncentrovat, povedlo se mi to, a pak bylo dostatek času se soustředit a to mi přineslo tu medaili.

Cítíte, že jste dokázala něco výjimečného? Je to teprve druhá česká ženská tyčkařská medaile po Pavle Hamáčkové.

Beru to tak, že mám na to získávat medaile na seniorských akcí. Samozřejmě pro českou tyčku je to skvělé.