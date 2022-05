Vychová Šebrle v desetiboji nástupce? ‚Udělal jsem posun hlavně v běhu,‘ říká jeho svěřenec Kopecký

Desetiboj už nepatří mezi výstavní disciplínu české atletiky a to se teď snaží změnit Roman Šebrle. První muž historie, který překonal hranici devíti tisíc bodů trénuje Ondřeje Kopeckého a ten o víkendu ovládl desetiboj v Bydhoštik, kde si výrazně vylepšil osobní rekord. „Překvapení je, že se to povedlo už na prvním desetiboji,“ řekl Radiožurnálu Kopecký. Praha 20:23 16. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijský vítěz v desetiboji a nově taky trenér Roman Šebrle | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Překvapení je, že je to takhle brzo. Povedlo se to už na prvním desetiboji. Ale šli jsme do toho s tím, že by se to mohlo povést. A vyšlo to,“ povídá Radiožurnálu 24letý Ondřej Kopecký.

V Polsku se dostal na součet 8041 bodů. Osobní rekord si tak výrazně vylepšil - o víc než 400 bodů. Velký podíl na tom má prý olympijský vítěz Roman Šebrle: „Zásluhu má obrovskou, protože jsem udělal posun hlavně v běžeckých disciplínách. Roman na tom má obrovskou zásluhu.“

Šebrleho oslovil na konci léta a ten nabídku dlouho zvažoval, až na ni kývl. „Jsem rád, že jsem do toho šel. Ondra je osobitý a bojovník, má desetiboj rád,“ vysvětlil olympijský vítěz.

Šebrle převzal přípravu Kopeckého v říjnu a zatím tak naplňuje očekávání a český rekordman v desetiboji vidí stále velký potenciál svého svěřence. Velmi dobrou formu chce dvojice zužitkovat i na dalších závodech.

„Právě se rozhodujeme, jestli odjet do Götzisu, nebo počkat na mistrovství republiky. Záleží, jak spočítáme, co bude lépe vycházet pro body do žebříčku. V Götzisu je ale úžasný mítink, kam jsem vždycky chtěl. Cíl máme pro tento rok mistrovství Evropy,“ přibližuje plány Kopecký.

Mluví o slavném vícebojařském mítinku v rakouském Götzisu, kde před jednadvaceti lety překonal Šebrle jako první na světě devět tisíc bodů. A ani pouhé dva týdny mezi závody by neměl být překážkou.

„Taky jsem je absolvoval a byl jsem překvapený, že byly docela v pohodě. Po týdnu by se to nedalo, ale po tom druhém už se to začne zvedat, obzvlášť když má natrénováno. Republika za tři týdny je ideálnější, ale čtrnáct dnů se zvládnout dá,“ zmiňuje Šebrle republikový šampionát v pražském Edenu na začátku června.