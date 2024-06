Jíchová si na 400 metrů překážek doběhla pro čtvrté místo, evropskou šampionkou je Nizozemka Bolová

Nikoleta Jíchová doběhla na mistrovství Evropy čtvrtá na 400 metrů překážek za 54,91 sekundy. Pro českou výpravu je to třetí čtvrté místo na atletickém šampionátu v Římě. Stejného umístění v pondělí dosáhly čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel i tyčkařka Amálie Švábíková. Medaili ještě Česko v Římě nezískalo. Řím 21:58 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikoleta Jíchová | Foto: Iva Roháčková

Jíchovou od bronzové Nizozemky Cathelijn Peetersové dělilo 54 setin. V rekordu šampionátu a nejlepším čase sezony 52,49 zvítězila jiná Nizozemka, favorizovaná Femke Bolová. V čele letošních tabulek vystřídala světovou rekordmanku Sydney McLaughlinovou-Levroneovou.

Silný finiš Nikolety Jíchové na bednu nakonec nestačil, i tak z toho ale nakonec bylo skvělé čtvrté místo. 🇨🇿👏 pic.twitter.com/yRFBo4AfPe — ČT sport (@sportCT) June 11, 2024

Třiadvacetiletá Jíchová se potřetí na šampionátu dostala pod 55 sekund, ale byla o něco pomalejší než při osobním rekordu a olympijském limitu v semifinále.

„Jsem smutná. Samozřejmě jdu do finále s tím, že chci medaili. Ale zase musím být ráda, že jsem čtvrtá. Je to třetí čtvrtka s překážkami naplno ve třech dnech a potřetí pod 55 vteřin. To musím brát kladně,“ řekla České televizi.

Věděla, že v jejím finálovém běhu byly rezervy. „Chyby tam jsou, budu to studovat, abych na tom mohla zapracovat, a se čtvrtým místem už se příště nesmířím,“ dodala odhodlaně.

Mezi muži získal na stejné trati třetí evropský titul za sebou světový rekordman Karsten Warholm. Vlastní rekord šampionátu vylepšil na 46,98 sekundy.

Začalo finále výškařů s Janem Štefelou. Do úterního finálového bloku ještě zasáhne oštěpařka Nikola Ogrodníková.