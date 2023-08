Horko dostalo každého, ale s umístěním jsem spokojená, říká vytrvalkyně Stewartová po maratonu

Česká atletka Moira Stewartová má za sebou premiéru na mistrovství světa. V Budapešti skončila v maratonu na 26. místě. Kromě soupeřek se v maďarské metropoli musela popasovat i s vysokými teplotami na rozpáleném asfaltu. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport česká vytrvalkyně prozradila, jak se nejčastěji chladila, a odtajnila i další závodní plány. Budapešť 11:15 26. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká reprezentantka Moira Stewartová na trati maratonského závodu v Budapešit | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: ACS Dukla

Jak jste spokojená s výsledkem?

Myslím si, že 26. místo na světě je pro mě super. Maratonská konkurence je obrovská, takže to beru.

Na loňském mistrovství Evropy jste měla problémy s občerstvováním. Jak to fungovalo v Budapešti?

Tam jsem měla problémy s energií celkově, protože mě trápily zažívací problémy. Nebyla jsem schopná se před závodem zásobit energií. V Maďarsku problémy nebyly, samozřejmě mi došlo, ale to k maratonu patří. Jediným problémem bylo, že mi jedna lahvička vyklouzla z ruky, ale jinak jsem vždy dostala čepici s ledem, pití a pak ještě o pár metrů dál jsem dostávala pytlíček s ledem, který jsem si strkala za dres.

Jak náročné bylo chladit tělo při tom horku?

Hodně pomáhal led na hlavě i za dresem. Hezky to chladilo. K dispozici bylo asi pět „občerstvovaček“, takže to bylo suprově udělané. Horko dostalo dneska každého, ale toto pocitově hodně pomohlo.

Mezi Evropankami jste závod dokončila na sedmém místě. To zní jako slibný výsledek i směrem k evropskému šampionátu v Římě, který se koná příští rok. Jak to máte naplánované dál?

Určitě se budu ještě pokoušet o zaběhnutí limitu na olympijské hry. Když je olympiáda, tak ve stejný rok na mistrovství Evropy je půlmaraton, což mi vyhovuje mnohem víc. I dnes by mi ten půlmaraton stačil. Těším se na to.