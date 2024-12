Když vidím malou, jak píše Ježíškovi, je to něco nepopsatelného, těší se na Vánoce s dcerou Vadlejch

Jen čtyři centimetry dělily oštěpaře Jakuba Vadlejcha v Paříži od olympijské medaile. Přesto v uplynulém roce zažil velkou radost, když vyhrál mistrovství Evropy. Nic z toho se ale nedá srovnat s tím, jakou radost mu dělá rodina a hlavně dvě dcery. Praha 22:22 24. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oštěpař Jakub Vadlejch pózuje se zlatou medailí z ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

„Je to ta největší radost. Já teda hodně separuju sport a rodinný život, ale děti jsou nejvíc, co člověk po osobní stránce může dokázat,“ říká Jakub Vadlejch a ještě více si to uvědomuje o Vánocích i těsně před nimi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co chystá na Vánoce oštěpař Jakub Vadlejch

„Když vidím malou, jak píše dopis Ježíškovi a pak přišel dopis s odpovědí, je to něco nepopsatelného. Každý rodič si tohle zažije. Teď už existují služby a odpověď opravdu přijde, je to hezké,“ popisuje s úsměvem na tváři Vadlejch.

Ale nemyslete si, že rodina českého oštěpaře je o Vánocích v zajetí moderních technologií a dalších komerčních novinek, naopak.

„Celkově se snažíme jet v tradicích. Já jsem Čech, žena je původem Slovenka, takže se snažíme to trochu kombinovat. Třeba na štědrovečerní večeři nechybí kapustnicová polévka, ale pak samozřejmě kapr s bramborovým salátem, to je pro nás klasika. A snažíme se celá rodina být co nejvíce pospolu, o tom to také je. Užívat si rodinu a nejbližší,“ přibližuje průběh vánočních svátků u sebe doma český oštěpař.

K Vánocům patří kromě stromečku, dárků, kapra se salátem třeba i koledy a i na ně i Vadlejchů dojde.

„Malá už zpívá také velice hlasitě, takže to mám rád,“ přiznává nejlepší český oštěpař posledních let Vadlejch.