Špotáková, Ogrodníková i Tabačková. Ve finále mistrovství Evropy jsou všechny české oštěpařky

Věděla jsem, že to v první dráze musím nakopnout, říká po vítězném rozběhu překážkářka Jíchová

Nikoleta Jíchová vyhrála na mistrovství Evropy v Mnichově svůj rozběh na 400 metrů překážek. V semifinále by ráda atakovala svůj osobní rekord, který by jí při troše štěstí mohl posunout do finále.