Věděla jsem, že to v první dráze musím nakopnout, říká po vítězném rozběhu překážkářka Jíchová

„Věřila jsem si, nicméně jsem měla respekt ke každé ze soupeřek. Věděla jsem, že v první dráze nemám jinou možnost, než to nakopnout,“ povídala pro Radiožurnál Nikoleta Jíchová po doběhu.

„První dráha je trošku nevýhoda, ale když je výkonnost, tak to jde. Ale samozřejmě věřím, že v páté nebo šesté dráze by to bylo komfortnější,“ prozradila Jíchová.

Na olympijský stadion v Mnichově už dopoledne dorazila solidní návštěva. Atmosféře ale 21 letá Češka nepodlehla a předvedla odvážný a vyspělý výkon.

„Je to nádherný stadion. Když jsem sem přišla, tak mě to trošku pohltilo. První den mě to trošku dojalo, ale když už jsem tu třetí den, tak je to lepší. Hlavu už jsem měla nastavenou na závodění, takže jsem se snažila všechno ignorovat a mít klapky na očích.“

Ty bude potřebovat i v semifinále, kde bude konkurence o poznání kvalitnější, protože některé překážkářky nastoupí díky letošním výkonům rovnou do semifinále. Jednou z nich je nizozemská hvězda Femke Bolová. Jako vyloženou nevýhodu pro sebe to ale Jíchová nevidí.

„Pro holky, které jsou na tom tak dobře, že mají finále téměř jisté, je to výhodnější. Ale holky, které budou v semifinále na 10. a 12. pozici to budou mít oproti nám těžší, protože budou nerozběhané,“ přidává sebevědomě Jíchová, která věří, že může bojovat i o postup do finále.

„Jsou to překážky, takže se u nich může stát cokoliv. Nicméně konkurence je opravdu veliká, takže to beru postupně. Nejradši bych si dala osobák a pak třeba ‚kvéčko‘.“

Za osobním rekordem zaostala Nikoleta Jíchová v rozběhu časem 55,93 o dvě desetiny sekundy a písmeno Q značí postup do další fáze soutěže. V případě Jíchové by to už bylo finále.