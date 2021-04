Drahotová měla zvýšenou hladinu testosteronu. ‚Látky tělo produkuje přirozeně. Nedopovala,‘ říká právník

„Problémem má být zvýšená hladina testosteronu a jeho tzv. prekurzorů, což jsou jakési stavební kameny testosteronu. Jedná se o látky, které přirozeně produkuje lidské tělo. Pro mě osobně je to důkaz toho, že Anežka nedopovala. Věřím, že to brzy prokážeme a její jméno očistíme,“ uvedl Šťovíček v prohlášení zaslaném médiím.

Drahotová měla v roce 2018 pozitivní dopingový test. ‚Jsem v šoku a nechápu to,‘ diví se chodkyně Číst článek

Dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy vinu odmítá, do vyjasnění situace nebude závodit.

„Konzultujeme celou záležitost s odborníky, kteří se vyjadřují v tom smyslu, že je velice odvážné sportovkyni na základě tohoto nálezu obvinit z dopingu. Může se jednat o projev nějaké nemoci nebo poruchy,“ uvedl Šťovíček.

Advokát si stěžuje na postup Antidopingového výboru ČR, od kterého se prý marně snaží získat důkazy proti Drahotové.

„Se spravedlivým procesem to nemá nic společného. Antidopingový výbor hraje mrtvého brouka, který nereaguje, ani když do něj strčíte. Mrzí mě to, jsme připraveni spolupracovat a nález vysvětlit, ale s tímto přístupem to nejde,“ prohlásil Šťovíček.

právník Jan Šťovíček | Foto: Prokop Havel

„Za Antidopingový výbor necítím, že bychom nějaké kroky podnikli špatně. Domnívám se, že poskytujeme informace, které máme poskytovat,“ řekl zástupce ředitelky a tajemník Antidopingového výboru ČR Tomáš Vávra.

Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz se u Drahotové jedná o nesrovnalosti v biologickém pase. Vzorky se skladují několik let a zkoumají neustále novými způsoby, proto trvalo roky, než se atletka o pozitivním nálezu dozvěděla.

Případ převzal Český atletický svaz, který by měl s Drahotovou zahájit disciplinární řízení.