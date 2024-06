Koulaře Staňka mrzelo po finále šest centimetrů.‚ Jsem rád, že jsem to přežil,‘ dodává k pátému místu

Jen šest centimetrů dělilo koulaře Tomáše Staňka od medaile na mistrovství Evropy a v Římě skončil nakonec pátý. Nejdelší pokus českého atleta měřil 20 metrů a 88 centimetrů, čímž si vylepšil sezonní maximum z kvalifikace v italské metropoli. Venku totiž předtím letos neabsolvoval jediný závod kvůli zranění třísla. Řím 13:50 9. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk | Foto: Iva Roháčková

Tomáši páté místo, vidím ve vaší tváři zklamání. Jaké to bylo?

Lehké zklamání, kdyby to bylo o půl metru, tak by se to kousalo lépe. Těch šest centimetrů mrzí hodně. Měl jsem dvojitou trhlinu, vůbec jsem nevěděl, jestli sem odjedu. Jsem rád, že jsem vyválčil alespoň páté místo. Od začátku mě tahalo tříslo, takže dozvuky to na těle nechalo. Nejsem ve stavu, aby tělo takovou zátěž zvládlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s koulařem Tomášem Staňkem po jeho 5. místě na mistrovství Evropy

Po prvních pokusech jste cítil, že by to mohlo letět daleko? 20,88 není úplně špatný výkon.

Necítil jsem vůbec, že by to mohlo ulétnout, protože jsem cítil od začátku takovej kleplej. Bohužel tam chyběla taková vláčnost, aby to vystoupalo přes ty prsty. Kdyby mi to někdo řekl před třemi týdny, když jsem byl na opichu s tím tříslem, tak bych to bral. Vždycky si chci čmuchnout k medaili.

Na olympiádu je dost času, abyste se dal do pohody?

Ano, jsou to dva měsíce. Jsem rád, že jsem do dnes přežil a nic se nestalo. Můžeme začít trénovat a pracovat dál, aby výkonnost šla nahoru.

Dosud nejlepší česká individuální umístění na mistrovství Evropy. 🔥🇨🇿 Tomáš STANĚK a Petr MEINDLSCHMID se oba probili do užšího finále a obsadili páté, respektive sedmé místo. 👏👏 pic.twitter.com/sMtAhJA8ag — Česká atletika (@czatletika) June 8, 2024