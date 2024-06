Česká atletka Manuel je v semifinále mistrovství Evropy. ‚Čas v rozběhu mě příjemně překvapil,‘ říká

Na mistrovství Evropy v atletice v Římě jsou zatím hodně vidět čeští junioři. Na úvod soutěže na 400 metrů to potvrdila i Lurdes Gloria Manuel. V 18 letech dokazuje, že je výjimečným českým atletickým talentem a své možnosti naznačila i na svém prvním velkém dospělém šampionátu. Jedna z nejrychlejších osmnáctiletých čtvrtkařek na světě ovládla svůj rozběh za 51 celých 36 setin sekundy a s přehledem postoupila do semifinále. Rozhovor Řím 18:00 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lurdes Gloria Manuel s přehledem postoupila do semifinále běhu na 400 metrů | Foto: Manon Cruz | Zdroj: Reuters

Gratuluji k bezpečnému postupu do semifinále, ze začátku to vypadalo, že se trochu šetříte, zejména tu první dvoustovku, bylo to tak?

Určitě, chtěla jsem trochu ponechat síly, můj plán ale byl taky se trochu držet Polky, protože jsem věděla, že má rychlejší starty. Vyšla mi dobře první dvoustovka, na té druhé už jsem musela trochu zabrat, protože jsem viděla holky vedle sebe, ale nakonec to dopadlo skvěle.

Čekala jste čas 51.36 i přes to, že se běželo skoro na půl plynu?

Asi úplně ne, radši jsem si neříkala vůbec žádný čas. Většinou se mi to nevyplácí, takže radši už moje plány ohledně času neprozrazuju. Ale jsem příjemně překvapena.

Na rozdíl od elitních čtvrtkařek, které jdou rovnou do semifinále, jste musela absolvovat rozběh. Je to pro vás nevýhoda, nebo třeba už budete trochu rozběhnutá?

Já si myslím, že tím, že je to moje první velká akce, bylo i dobře, že jsem si zkusila rozběh a získala zkušenosti.

V čem je to jiné než na mládežnických akcích?

Největší rozdíl jsem zaznamenala v tom, že se pohybují už úplně v jiných časech a mezičasech. Takže asi v tom vnímám největší rozdíl, jinak je vše víceméně stejné.

V semifinále už to bude asi úplně o něčem jiném, jakou máte připravenou taktiku?

Nejdřív potřebuji zjistit, s kým poběžím, a s trenérem a trenérkou se pak dohodneme na další taktice.

Poběží se večer, bude vám to vyhovovat více, nebo méně?

Asi mi úplně nevadí startovat dopoledne jako v rozběhu. Večer mi přijde, že je lepší atmosféra, protože přijde i víc lidí.