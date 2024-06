Dálkař Meindlschmid vylepšil český juniorský rekord. Výkon 803 centimetrů mu vynesl sedmou příčku

Dálkař Petr Meindlschmid skončil na mistrovství Evropy sedmý. Osmnáctiletý talent ve finále šampionátu v Římě vylepšil vlastní český juniorský rekord na 803 centimetrů a postaral se o nejlepší výsledek českého dálkaře na ME od čtvrtého místa Radka Jušky v Amsterodamu 2016. Třetí titul za sebou získal Řek Miltiadis Tentoglu, který zvítězil v rekordu šampionátu 865 centimetrů. Řím 22:59 8. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Meindlschmid | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Meindlschmid, který se o startu na ME dozvěděl na začátku týdne, završil snový týden. V pondělí v juniorském rekordu 792 centimetrů vyhrál Odložilův memoriál. V páteční kvalifikaci poprvé překonal osmimetrovou hranici a výkonem 801 centimetrů postoupil do finále. Dnes znovu na první pokus letěl za osm metrů a jako první Čech od stříbrného Milana Gombaly z Helsinek 1994 předvedl ve finále ME osmimetrový skok.

Česká atletka Manuel je v semifinále mistrovství Evropy. ‚Čas v rozběhu mě příjemně překvapil,‘ říká Číst článek

Pozici krále současné dálky potvrdil Tentoglu. Od první série vedl a pátým pokusem dlouhým 865 centimetrů překonal rekord šampionátu a přiblížil se na jeden centimetr řeckému rekordu Luise Tsatumase z roku 2007. Už jako jistý šampon letěl v šesté sérii navlas stejně daleko. Stříbro získal italský mladík Mattia Furlani v novém světovém juniorském rekordu 838 centimetrů, bronz vybojoval Švýcar Simon Ehammer za 831 centimetrů.

Úspěch českého steeplu

Oba čeští steepleři postoupili do finále mistrovství Evropy. Damián Vích byl v Římě šestý v prvním rozběhu časem 8:34,27, Tomáš Habarta se výkonem 8:23,96 přiblížil na 1,28 sekundy svému nedávnému českému rekordu a postoupil z osmé příčky ve druhém rozběhu.

Dva čeští atleti poběží finále této disciplíny na mistrovství Evropy po padesáti letech. V roce 1974 se o stejný úspěch rovněž v Římě postarali dlouholetý český rekordman Dušan Moravčík a František Bartoš. Ve finále bude podle očekávání také tyčkařka Amálie Švábíková, bronzová medailistka z loňského halového ME.

Vích ve finále proměnil druhou účast na ME, před dvěma lety vypadl v rozběhu. Z postupu byl nadšený. „Tohle byl hlavní cíl pro sezonu. Že se to povedlo, to je pro mě neskutečné zadostiučinění,“ radoval se v rozhovoru s Českou televizí.

Český běžec Tomáš Habarta na ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

V závodě, z něhož postupovalo přímo nejlepších osm závodníků, si počínal výborně takticky. Schovával se spíše vzadu, ale všechny nástupy zachytil a ve finiši se protlačil na postupovou pozici. „Bylo to asi jednodušší, než jsem myslel. Bolelo to, ale myslel jsem, že to bude bolet ještě víc. Síly tam ještě na závěr trochu byly,“ pochvaloval si.

Přál si, aby ho doplnil kolega z tréninkové skupiny Hakima Saleha Habarta. Dvacetiletý objev této sezony, jenž v květnu překonal 52 let starý Moravčíkův rekord, měl těžší průběh závodu. V rychlejším druhém běhu několikrát dotahoval mezeru, která se před ním objevila, ale v závěrečném kole se dostal na postupovou pozici. V cílové rovince už ji jen hlídal. „Bylo to docela těžké, netušil jsem, jak to dneska půjde. Je opravdu horko a v takovém horku jsem ještě neběžel,“ řekl.

Tyčkařka Švábíková slaví postup

Švábíková zvládla kvalifikaci suverénně. Na rozdíl od Zlaté tretry a Odložilova memoriálu napoprvé zvládla základní výšku, kterou si stanovila na 440 centimetrů, a pak zdolala prvním pokusem i 450. Tam kvalifikace skončila, protože ve hře zbylo dvanáct tyčkařek. „Ideální scénář. Oddychla jsem si, že jsem skákala na první pokus a nebylo to jak dosud na třetí,“ ocenila Švábíková. Těsně pod čarou skončila Nikola Pöschlová, která zdolala napoprvé 440 cm a podělila se o třináctou příčku.

V semifinále jsou čtvrtkařky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková, které doplní nasazenou Ladu Vondrovou. Manuel se v celkovém hodnocení rozběhů zařadila časem 51,36 na druhé místo, Petržilková postoupila výkonem 51,96 jako pátá.

Česká běžkyně Lurdes Gloria Manuel na ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

Do semifinále stovky postoupila Karolína Maňasová. V rozbězích se výkonem 11,45 sekundy zařadila na čtrnácté místo a kvalifikovala se jako poslední z běžkyň, které v semifinále doplní nasazené sprinterky. Postoupila navzdory velmi nepovedenému startu. „To bylo fakt otřesné, horší start jsem snad nikdy neudělala. Já jsem se na to tak soustředila, ať to dobře trefím, že jsem brutálně zaspala,“ řekla.

Nevedlo se čtvrtkařům, ani jeden z tria nepostoupil z rozběhu. Nejlepší z nich Patrik Šorm byl výkonem 46,40 devatenáctý. Současná česká jednička Matěj Krsek běžel nejpomaleji od roku 2022 a časem 46,69 se zařadil na 21. pozici.

„Myslím si, že se projevuje určitá viróza, kterou jsem měl minulý týden. Cítím se zdráv, ale asi to nese nějaké následky,“ řekl. Porazil jen Pavla Masláka, který se nakonec dostal i do individuálního závodu, ale v něm skončil výkonem 47,99 poslední.

V kvalifikaci kladivářů neuspěli Volodomyr Myslyvčuk, který absolvoval první start na vrcholné akci v českých barvách, ani Patrik Hájek. Myslyvčuk se výkonem 73,43 metru zařadil na sedmnáctou příčku, od finálové dvanáctky ho dělil více než metr. Hájek hodil 72,72 a byl klasifikovaný jako jednadvacátý.

Sen se stal skutečností. Na tu atmosféru nezapomenu, říká po vyhraném Roland Garros Valentová Číst článek

Meindlschmid ve finále sedmý

Evropský titul v chůzi na 20 kilometrů získal Švéd Perseus Karlström. V čase 1:19:13 hodiny vybojoval své první velké zlato. Český reprezentant Vít Hlaváč na něj ztratil téměř pět minut a obsadil 18. příčku. Čtyřiatřicetiletý Karlström měl dosud ve sbírce evropské stříbro z Mnichova a jednu stříbrnou a tři bronzové medaile z mistrovství světa.

Hlaváč býval specialistou na delší tratě, na minulém ME skončil devátý v závodě na 35 kilometrů. Vytrvalecké distance ale z programu vrcholných akcí mizí a Hlaváč se v této sezoně více zaměřil na dvacítku. Na ME se přiblížil na 15 sekund svému osobnímu maximu z dubnového závodu v Poděbradech.

Chodec Vít Hlaváč na ME v atletice 2024 v Římě | Foto: Iva Roháčková

Dudycha úspěch z kvalifikace nezopakoval

Do finále osmistovky se nedostal osmnáctiletý Jakub Dudycha. V prvním semifinále doběhl pátý, přímo postupovali tři nejlepší. Dudychův čas 1:46,94 minuty byl o více než dvě sekundy pomalejší než jeho juniorský český rekord z rozběhu a na postup mezi dvěma nejlepšími výkony nestačil.

„Zkusil jsem to stejně jako včera z posledního místa. Nějakou dvoustovku do cíle jsem věřil, že by to mohlo vyjít, ale nevyšlo to. Chtěl jsem do finále, mrzí to. Když jsem viděl tu atmosféru, která tu je, každý chce to finále běžet,“ řekl Dudycha České televizi.

Celkově byl rád, že na svém premiérovém seniorském ME zanechal stopu. „Poprvé v životě pod 1:45, to už na osmistovce něco znamená. Jsem první Čech v tomhle tisíciletí, který to dokázal. A určitě to není moje poslední Evropa,“ dodal Dudycha.

Běžec Jakub Dudycha na halovém mistrovství světa 2024 v Glasgow | Zdroj: Profimedia

Staněk evropský bronz neobhájil

Koulař Tomáš Staněk skončil na mistrovství Evropy pátý, bronz z Mnichova po zranění neobhájil. S výkonem 20,88 metru ho od medaile dělilo šest centimetrů. V Římě vyhrál domácí favorit Leonardo Fabbri v rekordu šampionátu 22,45. Staněk se postaral o zatím nejlepší umístění české výpravy.

Staněk absolvoval první start v sezoně a medaili měl nakonec na dosah. Jeho výkon z páté série byl stejný jako vrh čtvrtého Brita Scotta Lincolna, zůstal za ním jen kvůli horšímu druhému pokusu. Polák Michal Haratyk se ale hned napoprvé vzepjal k sezonnímu maximu 20,94 a uhájil bronz.

Český rekordman Staněk měl hořkosladké pocity. „Jako zklamání to nemůžu úplně brát. Vůbec nebylo jisté, jestli sem odjedu. Jsem hrozně rád, že i když je to můj první závod, tak to mělo stoupající tendenci. Ale chybělo strašně málo, mrzí mě to. Udělal jsem pro to všechno, div jsem se nerozerval. Tahá mě levé tříslo, prsní sval. Jsem rád, že jsem to ustál směrem k olympiádě,“ řekl České televizi.